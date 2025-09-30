Dolar
41.58
Euro
48.80
Altın
3,819.08
ETH/USDT
4,153.70
BTC/USDT
113,124.00
BIST 100
10,981.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 9,7 milyar dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi

İstanbul

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi ağustosta 2,2 milyar dolar azalarak 11,9 milyar dolardan 9,7 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,2 milyar dolar düşüşle 11,7 milyar dolardan 9,5 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise değişim göstermeyerek 200 milyon dolar olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT'ten kişisel verileri çalanlara yönelik operasyon
Ankara'da trafikte tartıştıkları kişilerin aracına baltayla saldıran baba ve oğula 3'er yıl 9'ar ay hapis
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze müzakereleri için Katar'da
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist tam kapasite hizmet vermeye başladı
Bu hafta yurdun batı kesimleri yağışlı geçecek

Benzer haberler

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi

TCMB ile Gambiya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

TCMB, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu toplantısına ev sahipliği yaptı

Merkez bankaları yılın son çeyreğine temkinli adımlarla giriyor

Merkez bankaları yılın son çeyreğine temkinli adımlarla giriyor
TCMB Başkanı Karahan, 7 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak

TCMB Başkanı Karahan, 7 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak
Merkez Bankası rezervleri 178,9 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası rezervleri 178,9 milyar dolara yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet