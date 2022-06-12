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Ekonomi

Kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesi ve enflasyonla mücadele için BSMV adımı atıldı

Tüketici kredilerinde yüzde 5 olarak uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi oranının yüzde 10'a yükseltilmesinin, "kredilerin yatırım ve ihracat gibi alanlara yönlendirilmesi ve enflasyon ile mücadele amaçları kapsamında" yapıldığı öğrenildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 12.06.2022
Kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesi ve enflasyonla mücadele için BSMV adımı atıldı

Ankara

Tüketici kredilerinde yüzde 5 olarak uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranının yüzde 10'a yükseltilmesinin, "kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi ve enflasyon ile mücadele amaçları kapsamında" yapıldığı öğrenildi.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tüketici kredilerinde yüzde 5 olarak uygulanan BSMV oranı yüzde 10 olarak yeniden belirlenmişti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu düzenleme, "kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi ve enflasyon ile mücadele amaçları kapsamında" hayata geçirildi.

Böylece, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 9 Haziran 2022 tarihinde yapılmış olan açıklamalara uygun yeni bir adım daha atılmış oldu.

Düzenleme, 11 Haziran 2022 tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerine uygulanmak üzere geçerli olacak.

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