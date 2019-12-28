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Ekonomi

Kredi kartı faiz oranları düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 28.12.2019
Kredi kartı faiz oranları düşürüldü

Ankara

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60'tan 1,40'a düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,28'den 1,12'ye indirildi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2'den 1,70'e düşürüldü.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,42 olarak belirlendi.

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