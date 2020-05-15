Euro
7.48
Dolar
6.92
BIST 100
100,384.20
Altın
1,731.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Ekonomi

Köprü ve otoyollardan kaçak geçiş cezalarına ilişkin düzenleme yönetmeliğe taşındı

Geçiş ücretini ödemeyen araç sahiplerine, giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait ücretin 4 katı idari para cezası verilecek, 15 gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun ödeyenlere ise ceza uygulanmayacak.

Arife Yıldız Ünal   | 15.05.2020
Köprü ve otoyollardan kaçak geçiş cezalarına ilişkin düzenleme yönetmeliğe taşındı

Ankara

Köprü ve otoyollardan kaçak geçişlerde uygulanan idari para cezalarına yönelik 2018'de yapılan yasal düzenleme doğrultusunda, ilgili yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün, Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "en uzun mesafe geçiş ücreti", ücret ödemeden çıkış yapılan gişelere en uzak mesafede olan gişe dikkate alınarak belirlenen geçiş ücreti şeklinde tanımlandı.

"Hızlı Geçiş Sistemi" de araç içinde bulunan araç içi etiketin (pasif etiketin) gişe sahasında bulunan antenler ile elektromanyetik dalga kullanarak haberleşmesi sonucu geçiş ücretinin banka hesabından otomatik olarak düşülmesini sağlayan operatörsüz geçiş ücreti toplama sistemi olarak belirlendi.

Köprü ve otoyollardan ücret ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerine, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun ilgili maddesine göre geçiş ücreti ödemeden giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası verilecek. Söz konusu idari para cezası, 2018'de yapılan yasal düzenleme öncesinde 10 katı olarak uygulanıyordu.

Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, bu geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun ödeyenlere ise ceza uygulanmayacak. Söz konusu süre de 2018'deki düzenleme öncesi 7 gün olarak uygulanıyordu. Ödemesiz geçiş ücreti bedelinin ödenmesinden araç sahibi sorumlu olacak.

Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara uygulanan idari para cezaları için belirlenen 15 günlük süre beklenmeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı gıda satış yerlerindeki tedbirleri belirledi
Sağlık Bakanlığı giyim mağazaları için Kovid-19 tedbirlerini belirledi
Sri Lankalı Eski Bakan Mevlana: Müslümanların dini usullerince defnedilmesini istiyoruz
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 459'a çıktı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 55 bine yaklaştı

Benzer haberler

Köprü ve otoyollardan kaçak geçiş cezalarına ilişkin düzenleme yönetmeliğe taşındı

Köprü ve otoyollardan kaçak geçiş cezalarına ilişkin düzenleme yönetmeliğe taşındı

Yeni araçlarda bulunması zorunlu gelişmiş güvenlik sistemleri belirlendi

SPK teminatlı menkul kıymetler tebliğinde değişikliğe gitti

Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Yönetmeliği'nde değişiklik

Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Yönetmeliği'nde değişiklik

28 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptal istemi karara bağlandı

28 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptal istemi karara bağlandı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı