Kocaeli Valisi Aktaş: Kent Ekonomileri Zirvesi kente yeni ufuklar açacak
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi"nin kente yeni bir ivme kazandırıp yeni ufuklar açacağını ve bu ufukta daha güvenli yarınları inşa edeceklerini söyledi.
Kocaeli
AA tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede konuşan Aktaş, bu önemli çalışmanın kentte düzenlemesinde emeği geçen, öncülük eden Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
Kocaeli'nin stratejik önemiyle, yaptığı ihracatla Türkiye'ye katma değer sağlayan en önemli illerden biri olduğunu belirten Aktaş, kentin Türkiye ihracatında sadece kendi ürettikleriyle değil, etrafında yapılan üretimlerin dünya pazarına sunulmasında da önemli kavşaklardan birisi olduğunu anlattı.
Aktaş, kentin, Bilişim Vadisi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırımları, TÜBİTAK, AR-GE çalışmaları, teknopark ve teknokentlerle Türkiye'nin millileşme hedefleri kapsamında da çok önemli işler gördüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Togg'un merkezinin burada olmasıyla, yıllardır özlemini çektiğimiz, yıllarca bizim ne zaman olacağını düşündüğümüz ve sadece hamasi duygularla değil, başta terörle mücadele olmak üzere büyük eksikliğini hissettiğimiz savunma alanındaki gelişmelerin de Kocaeli aslında merkezlerinden birisi. Birçok şey burada üretilmekte, birçok şeyin teknolojik altyapısı burada geliştirilmekte ve üretime sunulmakta. Ziyaret ettiğimiz organize sanayi bölgelerimizdeki birçok firmamız da savunma sanayimize üretim yapmakta. Bu sayede sadece döviz ülkemizde kalmıyor, aynı zamanda dışa bağımlılığımız da asgari düzeyde sıfırlanıyor. Bugün terörle mücadelede elde edilen başarılar, bu millileştirme, yerlileşme sayesinde olmakta. Bunda da Kocaeli'nin katkısı, ortaya koyduğu başarı gerçekten takdire şayan."
Valilik olarak kentte yapılacak bu tür çalışmalarda "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşılmasında, gençlerin ve iş insanlarının önünün açılmasında, yatırımlarda, her türlü organizasyona destek vermeye çalıştıklarını dile getiren Aktaş, "Anadolu Ajansının bugün burada yaptığı çalışma, siz kıymetli katılımcıları bir araya getirmesi, konunun uzmanlarıyla masaya yatırılacak konular, paneller ve söyleşilerle eminim Kocaeli'de yeni bir ivme kazandırılacak, yeni ufuk açılacak. Bu ufukta da hem kamu hem üniversite hem özel sektör hep beraber yürüyerek daha güvenli yarınları inşa edeceğiz. Gençlerimizin heyecanını, TEKNOFEST'lerde ortaya koyduğu başarıları katlandırarak devam ettirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
"Türkiye için mevsim, bahar mevsimidir. Türkiye'nin başaracağına inanın"
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da iş dünyasına inanılmaz fırsatlar sunan Anadolu Ajansını yaptığı etkinlikten ve kurduğu networkten dolayı tebrik etti.
Ekonomiyi teknolojinin şekillendirdiğinden bahseden Büyükakın, "Buhar makinesini keşfettiğinde 1750'de James Watt, birinci Sanayi Devrimi'ni başlatmış. Elektrik enerjisini uygulamışlar, ikincisi başlamış Endüstri 2.0 demişiz. Bilgisayarın devreye girmesiyle Endüstri 3.0, şimdi 4.0. Yapay zeka dünyayı başka bir yere götürüyor. Her seferinde teknolojideki kırılımlar, yaratıcı bir yıkım süreci başlatmış. Yaratıcı yıkım diyorum çünkü yeni teknoloji geliştirdiğinizde eskisi yerle bir oluyor. Bir anda yerle bir olmuyor tabii. Matbaa bulunuyor, el yazmacılar birden bire yok olmuyorlar. Uzun süre devam ediyor ama o matbaayla yol yürüyenler alıyor başını gidiyor." şeklinde konuştu.
Büyükakın, Kocaeli'nin tek başına Türkiye imalat sanayisinin yüzde 13'ünü üreten bir şehir olduğuna işaret ederek, "35 milyar dolar civarında ihracat yapan şehir. Zamanında petrol kimya tesisleriyle başlayan zenginlik var ama dünyanın gittiği yere bakarsanız, hep bunları yapmaya devam edersek, geleceğin dünyasının zengin şehirlerinden biri olarak kalamayacağımız da açık. Yani katma değeri daha yüksek üretimler yaparak devam etmek zorundasınız." değerlendirmesinde bulundu.
Yıllardır Türkiye'ye öğrenilmiş çaresizliğin dayatıldığını ifade eden Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"'Siz yapamazsınız' dediler ama biz Togg yaptığımızda aynı zamanda radyatörünü Gebze'deki Kale Radyatör'e de yaptırıyoruz. Kale Radyatör, istihdam yaratıyor, dünyanın başka yerlerine başka radyatörler satıyor. Bunu siz yapamazsınız dedikçe aslında bizi ilerletiyorlar. Sonra bir lider çıkıyor, cesur, kararlı, başkalarına da cesaret veren lider; bu lider Recep Tayyip Erdoğan. Benzerleri tarihimiz boyunca var. Mustafa Kemal Atatürk de zamanında öyle yaptı. 'Ordu yok.' dediler, 'Kurulur.' dedi. 'Para yok.' dediler, 'Bulunur.' dedi. Birileri inanmalı, liderlik etmeli. Teknoloji böyle bir şey, teknolojiyi geliştirmek zorundayız. Bunun da birinci lokomotifi savunma sanayi. Savunma sanayisinde yaptığımız işler, İHA'lar, SİHA'lar vesaireler, bizim için başka ufukların da açılmasına vesile oluyor. 'Ben otomobil üreteceğim.' dediğinde şehrinizde, ülkenizde başka şeylere vesile oluyorsunuz."
Büyükakın, başarı için bir ve beraberliğin zorunlu olduğunun altını çizerek, "Birbirimizle, küçük işlerle uğraşmayı bıraktığımızda almış yürümüşüz. Onun için yeni yüzyıl Türkiye için yeni bir mutabakat yüzyılıdır. Yeni ufukların, inanan, kendine güvenen, cesur, 'Biz yaparız.' diyen insanların yüzyılıdır ve biz bunu geçmişte başardık. Allah'ın izniyle yine başaracağız. Unutmayın Türkiye için mevsim, bahar mevsimidir. Türkiye'nin başaracağına inanın." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.