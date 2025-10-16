Dolar
41.85
Euro
48.88
Altın
4,244.23
ETH/USDT
4,046.20
BTC/USDT
111,565.00
BIST 100
10,440.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

KKM’nin toplam mevduattaki payı yüzde 1’in altına indi

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 27 milyar 90 milyon lira azalarak 239 milyar 544 milyon liraya düştü.

Tunahan Kükürt  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
KKM’nin toplam mevduattaki payı yüzde 1’in altına indi

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 10 Ekim haftasında yaklaşık 45 milyar 702 milyon lira artarak 21 trilyon 199 milyar 717 milyon liradan, 21 trilyon 245 milyar 419 milyon liraya çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 16 milyar 418 milyon lira artarak 24 trilyon 707 milyar 940 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 2 trilyon 618 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 17 milyar 658 milyon lira artarak 2 trilyon 618 milyar 77 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 630 milyar 644 milyon lirası konut, 49 milyar 811 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 937 milyar 622 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 15 milyar 746 milyon lira artarak 3 trilyon 128 milyar 719 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 artarak 2 trilyon 545 milyar 669 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 923 milyar 766 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 621 milyar 904 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 653 milyon lira artışla 508 milyar 611 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 376 milyar 201 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 32 milyar 932 milyon lira artarak 4 trilyon 503 milyar 631 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 27 milyar 90 milyon lira azalarak 239 milyar 544 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,97'si oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye "Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması"nda ilk üçte yer aldı
Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
Jandarma, Bolu'da nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Türkiye'nin "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı açıklarında
Hacda hizmet verecek sağlık personeli başvuruları başladı

Benzer haberler

KKM’nin toplam mevduattaki payı yüzde 1’in altına indi

KKM’nin toplam mevduattaki payı yüzde 1’in altına indi

Bankacılık sektörü en fazla krediyi imalat sanayisine sağladı

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

BDDK'nin kredi kartı borcu yapılandırmasında son gün 10 Ekim

BDDK'nin kredi kartı borcu yapılandırmasında son gün 10 Ekim
Bankalardaki mevduat eylül sonu itibarıyla 25 trilyon liraya yaklaştı

Bankalardaki mevduat eylül sonu itibarıyla 25 trilyon liraya yaklaştı
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet