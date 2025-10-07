Dolar
Ekonomi

Bankalardaki mevduat eylül sonu itibarıyla 25 trilyon liraya yaklaştı

Bankacılık sektöründe eylülün son haftası itibarıyla hesaplarda toplanan mevduat geçen yılın sonundan bu yana yüzde 31,4 artışla 24 trilyon 968 milyar 332 milyon liraya çıktı.

Mahmut Çil  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Bankalardaki mevduat eylül sonu itibarıyla 25 trilyon liraya yaklaştı

İstanbul

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin mevduat bankalarındaki mevduatları eylülün son haftası itibarıyla yılbaşından bu yana yüzde 31,4 artışla 24 trilyon 968 milyar 332 milyon liraya çıkarken, bu mevduatın 14 trilyon 541 milyar 995 milyon lirası gerçek kişilerin hesabında toplandı.

Geçen yılın sonunda 18 trilyon 998 milyar 750 milyon lira seviyesinde bulunan toplam mevduat, 9 aylık dönemde 5 trilyon 969 milyar 582 milyon liralık artış kaydetti.

Gerçek kişilerin bankalardaki mevduatı ise geçen yılın sonundan eylül ayı sonuna kıyasla 3 trilyon 258 milyar 49 milyon lira artarak 14 trilyon 541 milyar 995 milyon liraya çıktı. 9 aydaki oransal artış yüzde 28,9 olarak gerçekleşti.

En büyük oransal artış resmi ve diğer kuruluşların mevduat hesaplarında

Ticari kuruluşların mevduatı ise yılın 9 ayında yüzde 31,41 artışla 8 trilyon 513 milyar 921 milyon liraya çıktı. Geçen yıl sonunda 6 trilyon 478 milyar 777 milyon lira seviyesinde bulunan ticari kuruluşların mevduat varlığı 2 trilyon 35 milyar 144 milyon lira arttı.

Mevduattaki kalemler incelendiğinde geçen yılın sonundan bu yana en büyük artış yüzde 54,7 ile resmi ve diğer kuruluşların mevduat hesaplarında oldu. Aralık 2024 sonu itibarıyla 1 trilyon 236 milyar 26 milyon lira seviyesinde bulunan resmi ve diğer kuruluşların mevduatı, 676 milyar 389 milyon lira yükselerek 1 trilyon 912 milyar 415 milyon lira oldu.

Sigortaya tabi mevduatlar ise 9 aylık dönemde yüzde 41,4 ve 1 trilyon 813 milyar 943 milyon yükselişle 6 trilyon 198 milyar 538 milyon lira olarak gerçekleşti.

KKM 300 milyar liranın altına geriledi

Yılın 9 ayında Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) yüzde 74,1 ve 837 milyar 94 milyon lira azalışla 292 milyar 805 milyon liraya geriledi. Geçen 9 ayda KKM hesaplarına yönelik önemli gelişmeler yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Metni'nde KKM'den çıkışı resmi bir hedef olarak açıklamış ve son dönemde yaptığı toplantılarda KKM'nin yakın zamanda sonlandırılacağını vurgulamıştı.

Bu kapsamda TCMB, ilk olarak şubat ayında KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını bildirmişti. TCMB, 23 Ağustos'tan itibaren ise gerçek kişiler için KKM hesaplarında (YUVAM hesapları hariç) yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurmuştu.

Söz konusu adımlarla KKM'den çıkış sürecinin tamamlandığı ve tüm hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili Tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağı bildirilmişti.

Böylece, Aralık 2024'te 1 trilyon 129 milyar 899 milyon lira seviyesinde bulunan KKM bakiyesi, eylül sonu itibarıyla 300 milyar liranın altına geriledi.

