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Ekonomi

Kırklareli'nde kuraklıktan etkilenen ayçiçeğinin hasadı sürüyor

Kırklareli'nde aşırı sıcaklar ve kuraklıktan etkilenen erken ekim ayçiçeğinin hasadı devam ediyor.

Ufuk Ertop  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Kırklareli'nde kuraklıktan etkilenen ayçiçeğinin hasadı sürüyor

Kırklareli

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Kırklareli'nde hasadın yüzde 30'u tamamlandı.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, etkili olan aşırı sıcak ve kuraklık dolayısıyla ayçiçeğinde verim düşüşü saptandığını söyledi.

Kentte yaklaşık 250 bin dekar alanda ayçiçeği ekildiğini dile getiren Şaylan, "Bu sene aşırı sıcak ve kuraklıktan kaynaklanan ayçiçeğindeki verim düşüşü gerçekten biz üreticileri hem düşündürüyor hem ürkütüyor." diye konuştu.

Şaylan, üreticilerin büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ayçiçeğinde verimle birlikte yağ oranının da düştüğünü ifade eden Şaylan, "Ayçiçeğinde yağ oranları yüzde 37-38 gibi geliyor. Bu da üründeki fiyatları aşağıya çekiyor. Üreticilerimiz ayçiçeği hasadına devam ediyor. Hasadın yaklaşık yüzde 30'u tamamlandı. Bu hasat edilenler erken ekim ayçiçekleri, yani iyi olanlar. Daha sonra ekilen ayçiçeklerinde verim de yağ oranı da düşecek." dedi.

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