Euro
8.53
Dolar
7.04
BIST 100
1,538.44
Altın
1,821.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kentsel dönüşümde banka kredisi faiz destekleri yeniden düzenlendi

Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteklerinde, kredi anapara tutarı için belirlenen üst limitler artırıldı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 13.02.2021
Kentsel dönüşümde banka kredisi faiz destekleri yeniden düzenlendi

Ankara

ANKARA (AA) - Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteklerinde, kredi anapara tutarı için belirlenen üst limitler artırıldı.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek karara göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, "güçlendirme kredisi"nde 50 binden 80 bin liraya, "konut yapım", "konut edindirme", "iş yeri yapım" ve "iş yeri edindirme" kredilerinde ise 125 binden 200 bin liraya yükseltildi.

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 625 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TESK Başkanı Palandöken: Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Japonya’da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in erken kaldırılması kararı sarktı
Çin'in Kovid-19'un kökenini araştıran DSÖ heyetine ilk vakalarla ilgili ham bilgileri vermediği iddiası
DSÖ: Kovid-19'un kökenine ilişkin tüm hipotezler hala masada

Benzer haberler

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kentsel dönüşümde banka kredisi faiz destekleri yeniden düzenlendi

TOBB, Filistin'de organize sanayi bölgesi kuracak

İçişleri Bakanlığının dost veya müttefik ülkelere yardım limiti 40 milyon lira olarak belirlendi

İçişleri Bakanlığının dost veya müttefik ülkelere yardım limiti 40 milyon lira olarak belirlendi
Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de
Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonunun görev süresi uzatıldı

Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonunun görev süresi uzatıldı