Dolar
41.28
Euro
48.91
Altın
3,684.82
ETH/USDT
4,437.00
BTC/USDT
115,000.00
BIST 100
11,181.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti
logo
Ekonomi

Motorlu araçlar ve römorkları ile bunlar için tasarlanan aksamlarının güvenliğine düzenleme

Motorlu araçlar ve römorkları ile bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin genel güvenliği ve yapım özellikleri Avrupa Birliği'ne (AB) uyum kapsamında yeniden düzenlendi.

Hülya Ömür Uylaş  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Motorlu araçlar ve römorkları ile bunlar için tasarlanan aksamlarının güvenliğine düzenleme Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tip onayı mevcut yeni imal edilecek araç, aksam veya ayrı teknik ünite için uygulama tarihi 7 Temmuz 2026 olarak belirlendi. 7 Temmuz 2027 tarihinden itibaren belirtilen çekme kabiliyetine ilişkin teknik şartlara uymayan araçların piyasaya arzına, tesciline ve hizmete girmesine izin verilmeyecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bağlanma sistemleri, çarpışma testi, yakıt sistemi bütünlüğü ve yüksek voltajlı elektrik güvenliği ile ilgili şartlar da güncellendi. Her araç üzerine bir araç tanıtım numarası (VIN) işaretlenecek. VIN benzersiz olacak ve kesin şekilde belirli bir araca atanacak. İmalatçı, VIN numarası aracılığıyla aracın 30 yıllık bir süre boyunca izlenebilirliğini sağlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücü tutuklandı
UAEA 69. Genel Konferansı'nda Türkiye'nin nükleer enerji yol haritası tanıtıldı
Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur, İletişim Başkanı Duran'ı ziyaret etti
Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye kara harekatı, Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır
Dışişleri Bakanlığının yeni yerleşkesinin temel atma töreni yarın yapılacak

Benzer haberler

Motorlu araçlar ve römorkları ile bunlar için tasarlanan aksamlarının güvenliğine düzenleme

Motorlu araçlar ve römorkları ile bunlar için tasarlanan aksamlarının güvenliğine düzenleme

Milli Teknoloji Hamlesi'nin kalbi TEKNOFEST'te atacak

27 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

2026-2028 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de

2026-2028 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de
2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi Resmi Gazete'de

2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi Resmi Gazete'de
TÜBİTAK 318 aday araştırmacı alacak

TÜBİTAK 318 aday araştırmacı alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet