Dolar
28.40
Euro
30.20
Altın
1,989.13
ETH/USDT
1,793.70
BTC/USDT
34,433.00
BIST 100
7,659.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Sultangazi'de yapımı tamamlanan okulların toplu açılışı ve temel atma töreninde konuşuyor
logo
Ekonomi

KDK'nin tavsiye kararlarına uyulma oranı yüzde 20'den yüzde 80'e yükseldi

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK), çeşitli konularda vatandaşların şikayetlerini değerlendirerek mağduriyetlerin giderilmesine yönelik verdiği tavsiye kararlarına idarelerce uyulma oranı geçen yıl yüzde 80 oldu.

Kemal Karadağ  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
KDK'nin tavsiye kararlarına uyulma oranı yüzde 20'den yüzde 80'e yükseldi

TBMM

AA muhabirinin KDK'nin raporundan derlediği bilgilere göre, TBMM'ye bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013'ten itibaren vatandaşların şikayetlerini inceleyen KDK, eğitimden sağlığa, spordan yerel yönetim hizmetlerine kadar çok sayıda alanda mağduriyetlerin giderilmesi için çeşitli tavsiye kararları aldı.

Kurum, 2013'te 75, 2014'te 119, 2015'te 82, 2016'da 94, 2017'de ise 422 tavsiye kararı verdi. Bu rakam 2018'de 946, 2019'da 1270 oldu.

Kovid-19 sürecinde idarelerin uygulamalarına ilişkin başvuruları da değerlendiren Kurumun 2020'deki tavsiye kararı sayısı 68 bin 832'ye çıktı. 2021'de 1604, geçen yıl ise 1722 tavsiye kararı alan Kurum, 2013-2022 döneminde toplam 75 bin 166 tavsiye kararını idarelere iletti.

KDK'nin faaliyete başladığı 2013'te idarelerin tavsiye kararlarına uyma oranı yüzde 20 iken bu oran 2014'te yüzde 39, 2015'te yüzde 37, 2016'da yüzde 42, 2017'de yüzde 65, 2018'de yüzde 70 olarak belirlendi.

İdareler, tavsiye kararlarına 2019'da yüzde 75, 2020'de yüzde 76,28, 2021'de yüzde 79,50 oranında uyarken geçen yıl bu oran yüzde 80'e çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarmanın başvurusuyla 1350 internet adresine erişim engellendi
Van Gölü'nde çekilme sürdükçe eski yapıların kalıntıları ortaya çıkıyor
Kandil'de 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Kocaeli'de riskli yapıların belirlenmesi için binaların "röntgeni" çekiliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: (KYK yurdundaki asansör kazası) Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız

Benzer haberler

KDK'nin tavsiye kararlarına uyulma oranı yüzde 20'den yüzde 80'e yükseldi

KDK'nin tavsiye kararlarına uyulma oranı yüzde 20'den yüzde 80'e yükseldi

Kamu Denetçiliği Kurumuna en çok kamu personel rejimi hakkında şikayet yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet