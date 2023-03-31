Kargo sektörünün bu yıl yüzde 15-20 aralığında büyümesi bekleniyor
Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, kargo sektöründe günlük 4-4,5 milyonluk paket hareketi olduğunu tahmin ettiğini belirterek, "Sektörün bu yıl yüzde 15-20 aralığında büyümesini bekliyoruz." dedi.
İstanbul
Cem Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada lojistik sektörünün geçen yıla ilk iki aydaki zorlu hava koşullarıyla başladığını anımsatarak, 2022 genelinde hizmet üretim maliyetlerinde ve yakıt giderlerinde ciddi artışlarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
Kargo sektörünün 2022'de neler yaptığına değinen Oğuz, "Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Kovid-19 ile birlikte taşınan kargo değişmiş daha çok küçük ebatlı paketler taşımaya başlamıştık. 2022 yılı ile kargo taşımacılığında tekrar 2019'a ve öncesine dönmeye başladık. Taşıdığımız adetler belki çok istenilen seviyede artmadı ancak hacimsel anlamda ciddi artışlar oldu. Özellikle geçen yılın son çeyreğinde tüm kargo sektörünü zorlayan hacimsel artışlar yaşandı." diye konuştu.
Kargo sektörünün 2023'e çok güzel başladığını kaydeden Oğuz, "Sektörün bu yıl yüzde 15-20 aralığında büyümesini bekliyoruz. Biz de tüm hazırlıklarımızı bu yönde yaptık. Kargo sektöründe günlük 4-4,5 milyonluk paket hareketi olduğunu tahmin ediyoruz. Yılda 280-300 iş gününde bu hareketlilik görülüyor. Sürat Kargo olarak bizim geçen yıl 85 milyonun üzerinde paket hareketimiz oldu. Bu sene içerisinde söz konusu rakamı 130 milyon bandına yükseltmeyi hedefliyoruz." yorumunu yaptı.
"2023'ü yatırım yılı ilan ettik"
Cem Oğuz, 2022'yi planlama yılı olarak geçirdiklerini, 2023'ü ise "yatırım yılı" olarak belirlediklerini ifade ederek, sadece iş gücüne değil; aktarma merkezleri, teknoloji donanım ve yazılım, AR-GE, kamyon, tır, panelvan, otomatik paket ayrıştırıcı (sorter) sistemleri gibi alanlara da yatırım yapacaklarını söyledi.
Sürat Kargo'nun bu yıl en az 150 milyon liralık yatırım yapacağını dile getiren Oğuz, sayısı 25'e ulaşan aktarma merkezlerinde tam otomasyon sistemler gibi teknoloji yatırımları hayata geçireceklerini anlattı.
Oğuz, Sürat Kargo'nun ülke genelinde 762 şubelerinin bulunduğunu, çalışan sayılarının 8 bini aştığını belirterek, personelin daha rahat çalışmalarını sağlayacak teknoloji yatırımlarına odaklanacaklarını, çalışan sayısını 500 dolayında ek istihdamla 8 bin 500'ler seviyesine çıkaracaklarını bildirdi.
"Kargonun ev dışı teslimat noktalarına bırakılması konusunda ciddi talep artışı var"
Sürat Kargo Genel Müdürü Oğuz, kargo teslimlerinde artık müşteri alışkanlıklarının değişmeye başladığını, tüketicilerin 24 saat açık herhangi bir noktadan kargosunu almak isteyebildiğini kaydederek, bu durumda kargo dolabı yatırımını planladıklarını söyledi.
Müşterilerin artık esnaftan da paketini almak istediğini anlatan Oğuz, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ayrıca kargo tesliminde de alışkanlıklar değişiyor. Mesela tüketiciler e-ticaretten 3 çift ayakkabı alıp deneyip ikisini iade etmek isteyebiliyor. Sektörün bu yıl yapacağı yatırımların başında bu konu da gelebiliyor. E-ticaret iadelerini 2022 itibarıyla sadece kargo şubelerinden yapabiliyorken yapılan yatırımlar sayesinde artık kargonun alındığı esnaftan da yapılabilecek.
Aynı şekilde saat belirleyip kurye çağırılarak ona da teslim edilebilecek. Bunları planlamak çok zor. Artık bunları sistemlerin planlaması gerekiyor. O nedenle de teknoloji yatırımlarınızı buna göre planlamanız lazım. Sürat Kargo, nisan ayı itibarıyla bütün optimizasyon sistemini artık insanların değil sistemin otomatize etiği bir yapıya geçecek."
Oğuz, bu sisteme geçmek için asıl yatırımı geçen yıl yaptıklarını, müşterilerin hangi kuryenin kendilerine kaçta geleceğini görebileceğini, aynı zamanda kendilerini de yer değiştirme gibi bilgileri şirkete iletebileceklerini anlattı.
Ev dışı teslimat noktalarından olan esnaflara kargonun bırakılması konusunda ciddi talep artışı olduğunu dile getiren Oğuz, "Bu yapıldığında hem müşteri memnuniyeti artıyor hem de kargo şirketlerinin maliyetlerinde kısmen düşüş oluyor. Çünkü bir noktaya birden fazla paket bırakılabiliyor. Hali hazırda gönderilerin yüzde 5'i ila yüzde 8'inin ev dışı teslimat noktalarına bırakılıyor. Bunun kısa sürede yüzde 15'e çıkmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Kargo sektöründe zamanında teslimat oranları arttı"
Cem Oğuz, kargo sektöründe zamanında teslimat oranlarının arttığını, burada yeni yazılımların ve personel eğitiminin büyük katkısı olduğunu belirterek, "Bu yıl hayata geçirdiğimiz uygulama sayesinde , 'Biz geldik, sizi bulamadık, ne yapmamızı istiyorsunuz' diye soruyoruz. İsterseniz kargonuzu ertesi gün getirmemizi, isterseniz şubeden almayı, isterseniz komşunuza veya çevredeki bir esnafa bırakmamızı isteyebiliyorsunuz." şeklinde konuştu.
Sektörde yapılan yatırımlar sayesinde gönderi başı şikayetlerin azaldığını dile getiren Oğuz, kendilerinin bu konudaki şikayetleri minimuma indirme hedeflerinin olduğunu söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.