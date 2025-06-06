Dolar
39.28
Euro
44.95
Altın
3,366.32
ETH/USDT
2,459.20
BTC/USDT
103,464.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Mina’da şeytan taşlıyor Kutsal topraklardaki hacılar Kabe’de tavaf ediyorlar
logo
Ekonomi

Yeşil dönüşümde yatırım ve finansman ihtiyacı öne çıkıyor

Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, şirketlerin yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında yatırımların gündeme geleceğini belirterek, "Yeni tarife döneminde yapılacak yatırımlar için de finansmana ihtiyaç olacak." dedi.

Hümeyra Ayaz  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Yeşil dönüşümde yatırım ve finansman ihtiyacı öne çıkıyor

Ankara

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik dağıtım sektöründe yeşil dönüşüm sürecinin hızlandırılması için finansman paketine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Enerjide dönüşümün omurgasını elektrik şebekelerinin oluşturacağına işaret eden Erdoğan, yarının şebekelerinin bugünden kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Erdoğan, yeşil ve dijital dönüşüm için şebekelerin esnek, akıllı ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, akıllı şebekeler için yatırıma ihtiyaç bulunduğuna, bu kapsamda yeşil finansmana erişim konusunda çözüm geliştirilmesinin önemine işaret etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avrupa'daki gelişmeler Türkiye'de yakından izleniyor

Söz konusu finansmanın Avrupa'da da tartışıldığını dile getiren Erdoğan, özel bir banka kurulmasının gündemde olduğunu söyledi.

Erdoğan, Avrupa Birliği'ndeki (AB) gelişmeleri, sektör olarak takip ettiklerini belirterek, Avrupa elektrik sektöründe üretim, dağıtım ve tedarik alanlarında faaliyet gösteren 3 bin 500'den fazla kurumun federasyonu olan Eurelectric tarafından yakın zamanda temiz sanayi mutabakatı kapsamında Avrupa Komisyonu'nun denetiminde bir elektrifikasyon bankası kurulması yönünde öneride bulunulduğunu ifade etti.

Türkiye'de elektrik dağıtım sektöründe Beşinci Tarife Uygulama Dönemi'nin 1 Ocak 2026'da başlayacağını dile getiren Erdoğan, dağıtım şirketlerinin yıllık yatırım kapasitelerini 10 yıl gibi kısa bir sürede 1 milyar dolardan 2,2 milyar dolara yükselttiğini belirtti.

Erdoğan, şirketlerin, yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında yatırımların gündeme geleceğini belirterek, "Yeni tarife döneminde yapılacak yatırımlar için de finansmana ihtiyaç olacak." dedi.

Dağıtım şirketleri yeşil dönüşüme katkı sunuyor

Türkiye genelindeki 21 elektrik dağıtım şirketinin, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum çalışmalarının da sürdüğünü söyleyen Erdoğan, Elder'in, AB mali desteğiyle "Avrupa Yeşil Mutabakatı Işığında: Herkes İçin Temiz, Uygun Fiyatlı ve Güvenli Elektrik Projesi"ni üye şirketlerin katılımıyla yürüttüğünü ifade etti.

Erdoğan, Yeşil Mutabakat'ın elektrik dağıtım sektörüne etkisine yönelik eğitim programları düzenlediklerini, programlarda özellikle sürdürülebilirlik hedefleri ve şebeke yatırımlarına ilişkin iyi uygulama örneklerinin incelendiğini söyledi.

Dağıtım şirketlerinin bu konudaki ihtiyaçlarını tespit etmek için bir saha çalışması da yaptıklarını belirten Erdoğan, bu çalışmanın sonuçlarını yakında sektörle paylaşacaklarını dile getirdi.

Erdoğan, projeyle sektörde yeşil dönüşüme yönelik farkındalığın artırılmasının amaçlandığını ifade ederek, "Bundan sonraki süreçte yenilikçi örnek uygulamaların yer aldığı fizibilite ve pilot çalışmalarını üye şirketlerimizle tamamlayacağız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre kirletenlere son 5 ayda 1 milyar 140 milyon lira idari ceza uygulandı
Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, bayrama anavatanlarında girmenin mutluluğunu yaşadı
Hatay'da bayramın ilk günü Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Benzer haberler

Yeşil dönüşümde yatırım ve finansman ihtiyacı öne çıkıyor

Yeşil dönüşümde yatırım ve finansman ihtiyacı öne çıkıyor

Power Summit'te Türkiye vurgusu

Elektrik dağıtım şirketlerinin afet sonrası yükümlülükleri resmi çerçeveye girdi

Japonya'da, şirketler karbon emisyonu ticaret sistemine dahil oluyor

Japonya'da, şirketler karbon emisyonu ticaret sistemine dahil oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet