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Ekonomi

KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanlığına Alparslan Bayraktar getirildi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının Yönetim Kurulu Başkanlığına Alparslan Bayraktar seçildi.

Orhan Kuzu   | 06.11.2020
KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanlığına Alparslan Bayraktar getirildi

Karabük

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin yönetim kurulu toplantısında görev dağılımının yapıldığı belirtilerek, "Yönetim Kurulu Başkanlığına Alparslan Bayraktar'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Erdal Erdem'in seçilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Faruk Akşit'in, mevcut projeleri ve görevi nedeniyle şirkete yeterli zamanı ayıramayacağını ifade ederek görevinden ayrıldığı kaydedildi.

Yönetim kurulu üyeliğine Mustafa Yolbulan, Muhammet Ali Oflaz, Fatih Mehmet Erkoç, Yusuf Canbolat, Kamil Güleç, Mustafa Aydın, Prof. Dr. Ercüment Arvas ve Ömer Demirhan seçilmişti.

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