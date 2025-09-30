Dolar
Ekonomi

KARDEMİR, yerli ve milli üretim gücünü "Metal Expo 2025 Fuarı"nda sergiledi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), katıldığı "Metal Expo 2025 Fuarı"nda yerli ve milli üretimle geliştirdiği yüksek mukavemetli ürünleri tanıttı.

Yusuf Korkmaz  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
KARDEMİR, yerli ve milli üretim gücünü "Metal Expo 2025 Fuarı"nda sergiledi

Karabük

Fabrikadan yapılan açıklamada, 24-27 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen, metal üretim ve işleme teknolojilerinin en yeni ürün ve çözümlerinin sergilendiği fuarın, dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini ağırladığı belirtildi.

Açıklamada, fuar süresince KARDEMİR'in ağır profil, 56 milimetre kalın kangal ve nervürlü beton donatı çeliği gibi stratejik ürünlerinin sergilendiği, şirketin üretim kabiliyetinin, teknolojik altyapısının ve nitelikli çelik alanındaki uzmanlığının katılımcılarla paylaşıldığı ifade edildi.

Fuarın ikinci gününde KARDEMİR alanını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez'in, şirketin üretim anlayışı, çevreye duyarlı teknolojileri ve uzun vadeli yatırım planları hakkında değerlendirmelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Metal Expo, sadece ürünlerin sergilendiği bir alan olmanın ötesinde, sektörün önde gelen temsilcileriyle doğrudan ticari ilişkilerin kurulabildiği etkin bir platform olarak öne çıktı. Fuar süresince gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sayesinde, yeni işbirlikleri ve ihracat fırsatlarına yönelik somut adımlar atma imkanı bulduk. KARDEMİR, 88 yıllık tecrübesi ve milli üretim anlayışıyla, sürdürülebilir üretim ve milli sanayi hamlesine katkı sağlamaya, ülkemizin kalkınma hedeflerine destek olmaya kararlılıkla devam edecektir."

