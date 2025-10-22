Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Düzce Üniversitesi 2025 – 2026 Akademik Yılı İlk Dersi”nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Karadeniz su ürünleri ihracatından 9 ayda 278,7 milyon dolar kazandı

Karadeniz Bölgesi'nden 2025'in 9 aylık döneminde yapılan su ürünleri ihracatı 278 milyon 729 bin 24 dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Trabzon

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Karadeniz'den yılın ocak-eylül döneminde 31 ülkeye dış satım yapıldı.

Bu kapsamda bölgeden 9 ayda 38 bin 906 ton su ürünü ihraç edilerek, 278 milyon 729 bin 24 dolar gelir sağlandı.

Su ürünlerine en çok talep Rusya, Yunanistan ve Japonya'dan geldi.

Karadeniz'den ocak-eylül döneminde Rusya'ya 102 milyon 398 bin 985, Yunanistan'a 31 milyon 715 bin 990 ve Japonya'ya 23 milyon 976 bin 161 dolarlık su ürünü dış satımı yapıldı.

Bölgeden, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Kazakistan, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, İsviçre, Avusturya ve Endonezya'ya da su ürünü ihraç edildi.

"Yeni hedef pazarlara açılma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, su ürünleri ihracatında yılın 9 ayında başarılı bir grafik sergilendiğini söyledi.

Özellikle Rusya başta olmak üzere geleneksel pazarlarda ihracatı istikrarlı şekilde artırmaya devam ettiklerini belirten Kalyoncu, "Toplamda 31 ülkeye yaklaşık 39 bin tonluk ürün göndermemiz, bölge ihracatçılarımızın dünya pazarlarındaki gücünü ve rekabetçiliğini bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Kalyoncu, "Son 3 ayda kazandığımız ivmeyi koruyarak, yılı 380 milyon dolar seviyesinde kapatmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda hem mevcut pazarlarımızı güçlendirme hem de yeni hedef pazarlara açılma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Ülke çeşitliliğini artırmayı önemsediklerini vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti:

"2026'da özellikle Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına yönelik tanıtım ve ticaret heyeti faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. Ayrıca sürdürülebilir balıkçılık ve katma değeri yüksek işlenmiş ürün ihracatına yönelerek, Türk su ürünlerinin dünya markası haline gelmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

