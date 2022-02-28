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Ekonomi, Rusya-Ukrayna krizi

Kanada'da tüm finans kurumlarının Rusya Merkez Bankası ile işlem yapması yasaklandı

Kanada'da tüm banka ve finans kurumlarının Rusya Merkez Bankası ile işlem yapmaları yasaklandı.

Seyit Aydoğan   | 28.02.2022
Kanada'da tüm finans kurumlarının Rusya Merkez Bankası ile işlem yapması yasaklandı

Toronto

G7 ortaklarıyla birlikte hareket eden Kanada, Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak Rusya Federasyonu'nun ana finans kurumu ile tüm işlemleri durdurmak için harekete geçti.

Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı açıklamada, bugünden itibaren ülkedeki tüm finans kurumlarının Rusya Merkez Bankası ile herhangi bir işlem yapmasının yasak olduğunu duyurdu.

Freeland alınan karara ek olarak, Rus egemen servet fonlarının varlıklarının dondurulduğunu ve işlem yasağı getirildiğini kaydetti.

Kararı, "ilk kez bir G20 ülkesinin merkez bankasına bu şekilde yaptırım uygulandığı" için benzeri görülmemiş bir adım olarak nitelendiren Freeland, bu hamle ile Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını daha fazla finanse etmek için herhangi bir uluslararası para rezervinden faydalanmasının yasaklanmasını amaçladıklarını duyurdu.

Freeland, “Kanada ve müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin stratejik bir başarısızlık olmasını sağlamak için ortak adımlar atmaya devam ediyor. Bu daha önce hiç bu ölçekte yapılmamıştı. Bugün Rusya'nın merkez bankasını doğrudan engelleyerek tarihi bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

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