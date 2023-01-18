Dolar
18.79
Euro
20.38
Altın
1,913.14
ETH/USDT
1,575.60
BTC/USDT
21,255.00
BIST 100
5,392.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

Kamunun imalat sanayisi yatırımlarında en yüksek pay kimya sektörünün

Kamunun bu yıl imalat sanayisi yatırımları için en fazla ödenek tahsis ettiği sektör 1 milyar 705 milyon lirayla kimya sektörü olurken, ikinci sırada gıda sektörü yer aldı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 18.01.2023
Kamunun imalat sanayisi yatırımlarında en yüksek pay kimya sektörünün

Ankara

AA muhabirinin 2023 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, 8 sektörü kapsayan imalat sanayi yatırımları için ayrılan ödenek, geçen yıla kıyasla yüzde 55,1 artarak 4 milyar 227 milyon 692 bin liraya yükseldi. En fazla ödenek ayrılan sektör ise "kimya" oldu. Kimya sektörünün ödeneği, geçen yıla göre yüzde 113,7 artışla 1 milyar 705 milyon liraya çıktı.

Kimya sektörü içinde en fazla kaynak tahsisi ise 1 milyar 610 milyon lirayla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapıldı.

Ödenek büyüklüğü bakımından kimya sektörünü 761 milyon 750 bin lirayla gıda sektörü takip ederken, bu kapsamdaki en yüksek ödenek de 336 milyon 250 bin lirayla Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ayrıldı.

Üçüncü sırada yer alan demir yolu taşıt sanayi için tahsis edilen ödenek tutarı da 654 milyon lira oldu.

En fazla ödenek artış oranı dokuma ve giyim sektöründe

Ödenek artış oranları açısından bakıldığında ilk sırayı dokuma ve giyim sektörü aldı. Bu sektör için ayrılan ödenek 2022 yılına göre yüzde 437,1 arttı. Bu sektörü, yüzde 425,3 artışla elektrikli makine alanı izledi.

KOBİ ve girişimcilik sektörü yatırımları için ayrılan ödenekte ise yüzde 64,4 azalış oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojide 2022'nin "en"leri belli oldu
Gazeteci Hrant Dink'in ölümünün üzerinden 16 yıl geçti
Rusya'dan Amasra'ya gelen yolcu gemisi, şiddetli rüzgar nedeniyle limana çarptı
Büyükçekmece sahilinde lodos nedeniyle yüksek dalgalar oluştu
"Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Operasyonu" başladı

Benzer haberler

Kamunun imalat sanayisi yatırımlarında en yüksek pay kimya sektörünün

Kamunun imalat sanayisi yatırımlarında en yüksek pay kimya sektörünün

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet