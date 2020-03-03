Euro
6.91
Dolar
6.21
BIST 100
109,950.50
Altın
1,595.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kamu ödemelerinde 'Borcu yoktur' bildiriminin alt sınırı 5 bin liraya çıkarıldı

Kamu ödemelerinde "Borcu yoktur" belgesinin aranması için gerekli tutar 2 bin liradan 5 bin liraya yükseltildi.

Arife Yıldız Ünal   | 03.03.2020
Kamu ödemelerinde 'Borcu yoktur' bildiriminin alt sınırı 5 bin liraya çıkarıldı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde alt sınır 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı.

Vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınacak borç tutarı için alt sınır olarak belirlenen 2 bin liralık tutar da 5 bin lira olarak belirlendi.

Böylece hak edişlerin ödenebilmesinde daha önce 2 bin lira üzeri için "Borcu yoktur" belgesi aranırken, bundan sonra 5 bin lira üzeri ödemelerde bu zorunluluk aranacak ve 5 bin liranın altındaki tutarlar borç olarak değerlendirilmeyecek.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile de külçe metal teslimlerinde, bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul ürünlerin teslimlerinde ve metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimlerinde alıcı KDV mükellefleri tarafından uygulanacak tevkifat oranı 5/10'dan 7/10'a çıkarıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Doğu'da silahlanma yarışı 2019'da da hız kesmedi
1940'ta savaş nedeniyle iptal edilen Tokyo Olimpiyatları bu kez virüs tehdidi altında
Brexit sonrası İngiltere'yi zorlu bir süreç bekliyor
Bir diktatörün bıraktığı miras: Yavaş yavaş ölen Mısır
Sadr-İran yakınlaşması ve kaybedilen genç kitle

Benzer haberler

Kamu ödemelerinde 'Borcu yoktur' bildiriminin alt sınırı 5 bin liraya çıkarıldı

Kamu ödemelerinde 'Borcu yoktur' bildiriminin alt sınırı 5 bin liraya çıkarıldı

Yolcu beraberinde işlenmemiş 5 kilogram altın yurda getirilebilecek

Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti

Gelir vergisi beyannamesinde süre doluyor

Gelir vergisi beyannamesinde süre doluyor
Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de
TÜBİTAK 15 personel alacak

TÜBİTAK 15 personel alacak