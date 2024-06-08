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Ekonomi

Kamu işçilerine ek ödemenin tarihleri Resmi Gazete'de

Kamu işçilerine bu yılki ek ödemenin ilk yarısı 14 Haziran'da, ikinci yarısı 13 Aralık'ta verilecek.

Orhan Onur Gemici  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Kamu işçilerine ek ödemenin tarihleri Resmi Gazete'de

Ankara

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran'da, diğer yarısı 13 Aralık'ta verilecek.

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