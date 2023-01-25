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Ekonomi

Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 97,72 artırıldı

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 97,72 artırılarak güncellendi.

Erhan Cihan Ünal   | 25.01.2023
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 97,72 artırıldı

Ankara

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2022 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 97,72) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.

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