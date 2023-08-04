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Ekonomi

"Kalite sistem danışmanlığı" belgeli meslek olma yolunda

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kalite sistem danışmanlığının belgeli meslek haline gelmesinin işletmelerin hem mal ve hizmetlerinin kalitesini hem de dünyadaki rekabet gücünü artıracağını bildirdi.

Mert Davut  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
"Kalite sistem danışmanlığı" belgeli meslek olma yolunda

Ankara

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, 65 No'lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesinin çalışmaları sonucu "kalite sistem danışmanlığı" meslek standardı taslağı Mesleki Yeterlilik Kurumundan (MYK) ön onay aldı.

Taslak standart, sektör görüşlerinin alınmasının ardından MYK'nin Sektör Komitesince inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak. Son aşamada MYK Yönetim Kurulunun onayı halinde standart Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, kalite sistem danışmanlığının, insan niteliğinin en önemli olduğu alanlar arasında yer aldığını bildirdi.

Dünya ticaretinde, mal ve hizmetlerin belli standartları karşılayarak kriterlere uyduğuna dair güvenilirliği sağlamanın, firmaların rekabet düzeyi açısından önem taşıdığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Dünyada rekabet koşullarının çetinleştiği, e-ticaretin gelişmesiyle birlikte ülke sınırlarını aştığı bir dönemde, kalite konusu işletmelerin farkını ortaya koyabilmeleri açısından önemli ve gerekli bir unsur. İşletmelerin daha iyi performans sağlamaları için kaynaklarını iyi değerlendirmeleri ve kaliteye önem vermeleri gerekiyor. Kalite konusu ticaretin dünyaya açılmasında anahtar role sahip. Kalite sistem danışmanlığı, hizmet sektöründe insan niteliğinin en önemli olduğu alanlar arasında. Kalite sistem danışmanlığının belgeli meslek haline gelmesiyle işletmelerimizin hem mal ve hizmetlerinin kalitesinin hem de dünyadaki rekabet gücünün artacağına inanıyorum. Kalite alanında nitelikli iş gücünü artırmaya yönelik atacağımız her adım dünyadaki rekabet gücümüzü de artıracak."

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