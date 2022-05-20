Kadın girişimci yetiştirdiği kraliçe arılarla, bal üretimine katkı sağlıyor
İzmir'de bal üretimiyle başladığı arıcılıkta üretimi kısıtlı olan kraliçe arısı yetiştiriciliğine geçen kadın girişimci, tescilli Ege arısını yurt genelinde yaygınlaştırıyor.
Izmir
Seferihisar ilçesinde yaşayan ve 6 yıl önce rahatsızlığı bulunan oğluna doğal bal yedirmek amacıyla arıcılığa başlayan Aslıhan Özşahin, arı yetiştiriciliğinde profesyonelleşti.
Avukat kızı, subay oğlu ve eşinin desteğiyle 450 kovan arıdan bal, polen ve arı sütü üretimi yapan Özşahin, asıl yoğunluğu ise kraliçe arı yetiştirmeye verdi.
Ana arı üretimi için bahar aylarında özel olarak çalışan Özşahin, günün büyük bölümünü kraliçe üretimine harcıyor.
Yaklaşık 1 yıl öncesinden siparişi alınan yaklaşık 5 bin kraliçeyi üretmek üzere mesai harcayan Özşahin, 1500 kraliçe arıyı kolonilerine yolcu etti.
"Türkiye'de çok büyük açık var"
Özşahin, AA muhabirine, arıcılıkta çok uzun bir serüveni olmadığını ancak hızlı yol kat ederek kraliçe yetiştirmeye başladıklarını söyledi.
Kraliçelerin damızlık olarak kullanıldığını anlatan Özşahin, "Anadolu ırkı ve Muğla ırkının ıslahından sonra ortaya çıkmış olan Ege arısını yetiştiriyoruz. Türkiye geneline ciddi satışlarımız var. Anadolu ırkı olduğu için tüm bölgelere uyum sağlıyor." dedi.
Saat saat hesaplama gerekiyor
Özşahin, Türkiye'de arı denilince akla ilk balın geldiğini ancak kraliçe arı üretiminde ciddi açık bulunduğunu vurguladı.
Kraliçe arı üretenlerin de sorunlar yaşadığını aktaran Özşahin, "Çünkü üretim başlı başına bilgi gerektiriyor. Günü gününü bırakın saat saat hesaplanması lazım. Biz notlarını alıyoruz ve telefonlara alarmlar kuruyoruz." diye konuştu.
Kraliçe arılara yoğun talep olduğunu, sipariş sıkıntısı yaşanmadığını dile getiren Özşahin, şöyle konuştu:
"2023 yılı mayıs ayına kadar kontenjanlarımız dolu, 2022'nin tüm arıları satıldı, kaporaları yatırıldı. Bu, yaptığımız işin kalitesinden kaynaklanıyor. Günlük 2000-2500 yumurta atma kapasitesine sahip bir kraliçeden bahsediyoruz. Böyle kraliçeler yetiştiriyoruz."
Özşahin, Ege arılarına Rusya, Azerbaycan, İran ve Almanya'dan da talep aldıklarını ancak şu an için ihracat izni olmaması nedeniyle adım atılamadığını, dış pazardaki fırsatların değerlendirilmesi için ihracat imkanı istediklerini de sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.