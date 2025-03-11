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Ekonomi

Japonya, Trump'ın tarifelerinden muafiyet konusunda ABD ile anlaşmaya varamadı

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Muto Yoji, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği ek gümrük vergilerinden muafiyet taleplerine ilişkin Washington yönetimiyle bir anlaşmaya varılamadığını açıkladı.

Aynur Şeyma Asan  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Japonya, Trump'ın tarifelerinden muafiyet konusunda ABD ile anlaşmaya varamadı

Ankara

Kyodo News'in haberine göre Muto, Başkan Trump'ın yeni tarifelerinden muafiyet taleplerine ilişkin basına açıklama yaptı.

Muto, Washington'da aralarında ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Trump'ın Ticaret Temsilcisi seçtiği Jamieson Greer'ın da bulunduğu yetkililerle bu konuda görüştüklerini belirtti.

Görüşmede ekonomik ilişkileri güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Muto, tarifelerden muafiyet konusunda ise bir anlaşmaya varılamadığını kaydetti.

Muto, "Son görüşmelere göre, Japonya ve ABD'nin ulusal çıkarlarını kazan-kazan durumu haline getirme konusunda yakın müzakere yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, 8 Şubat'ta Trump'la görüştükten sonra parlamentoda yaptığı açıklamada, tarifelere ilişkin "Japon ekonomisi üzerindeki olası etkileri yakından izlerken muafiyet için ABD'de lobi yapmak da dahil, gerekli önlemleri alacağız." demişti.

Japonya hükümeti, Trump'ın tarife hamlesi kapsamında çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan yüzde 25 oranındaki ek gümrük vergisinden muaf olmak için talepte bulunmuştu.

Trump'ın göreve gelmesinden bu yana çelik ve alüminyum ürünlerini hedef alan sektör bazlı ilk ek gümrük vergilerinin 12 Mart'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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