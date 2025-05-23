Dolar
39.03
Euro
44.39
Altın
3,325.01
ETH/USDT
2,650.80
BTC/USDT
110,942.00
BIST 100
9,459.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara'da "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"nda konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'da "Depozito İade Sistemi Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Göztepe deplasmanı için İstanbul Havalimanı’ndan İzmir’e hareket ediyor.
logo
Ekonomi

Japonya ile ABD, tarife müzakerelerinin "kazan-kazan" prensibiyle yürütülmesini hedefliyor

Japonya ile ABD liderleri, devam eden karşılıklı tarife müzakerelerinin "kazan-kazan" prensibiyle yürütülmesinde anlaştı.

Ahmet Furkan Mercan  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Japonya ile ABD, tarife müzakerelerinin "kazan-kazan" prensibiyle yürütülmesini hedefliyor

Ankara

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ekonomik ilişkileri ele aldı.

Yaklaşık 45 dakikalık telefon görüşmesinde iki lider, Tokyo ile Washington arasında devam eden tarife müzakerelerinin "kazan-kazan" prensibiyle yürütülmesinde mutabık kaldı.

İşiba, görüşmede Washington'da yakında düzenlenecek bakanlar düzeyindeki tarife müzakerelerinin verimli geçmesini ümit ettiğini iletti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

G7 marjında buluşma

Görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan İşiba, Japonya'nın ABD ile işbirliği yaparak yatırım ve istihdam oluşturma yönündeki tutumunda değişiklik olmadığını belirterek, "Ekonomik güvenlik alanı dahil daha fazla ikili işbirliğine ihtiyaç duyulduğu konusunda anlaştık." dedi.

İşiba, haziranda Kanada'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi marjında Trump ile ikili düzeyde bir araya gelmeyi planladığını kaydetti.

G7 Liderler Zirvesi, Dönem Başkanı Kanada'nın ev sahipliğinde Alberta eyaletinin Kananaskis bölgesinde 15-17 Haziran'da yapılacak. Zirveye Güney Kore, Avustralya ve Hindistan liderlerinin de katılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı, aile diplomasisinin geliştirilerek küresel gündeme taşınması gerektiğini söyledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025 tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümrükçü İshak Ağa Camisi'nin açılışına katıldı
İstanbul'da "change" araçlara eksperde kusursuz raporu çıkartıp satan 9 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Microsoft, şirketin İsrail ile işbirliğini protesto eden çalışanının işine son verdi

Microsoft, şirketin İsrail ile işbirliğini protesto eden çalışanının işine son verdi

Japonya ile ABD, tarife müzakerelerinin "kazan-kazan" prensibiyle yürütülmesini hedefliyor

İran ile ABD arasındaki müzakerelerde tarafların "kırmızı çizgileri" çarpışıyor

ABD Senatosu, California'nın 2035 itibarıyla benzinli araç satış yasağını engelledi

ABD Senatosu, California'nın 2035 itibarıyla benzinli araç satış yasağını engelledi
Rubio, İsrail Büyükelçiliği'nde çalışan 2 kişinin öldürülmesini "dehşet verici" olarak niteledi

Rubio, İsrail Büyükelçiliği'nde çalışan 2 kişinin öldürülmesini "dehşet verici" olarak niteledi
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet