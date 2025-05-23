Japonya ile ABD, tarife müzakerelerinin "kazan-kazan" prensibiyle yürütülmesini hedefliyor
Japonya ile ABD liderleri, devam eden karşılıklı tarife müzakerelerinin "kazan-kazan" prensibiyle yürütülmesinde anlaştı.
Ankara
Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ekonomik ilişkileri ele aldı.
Yaklaşık 45 dakikalık telefon görüşmesinde iki lider, Tokyo ile Washington arasında devam eden tarife müzakerelerinin "kazan-kazan" prensibiyle yürütülmesinde mutabık kaldı.
İşiba, görüşmede Washington'da yakında düzenlenecek bakanlar düzeyindeki tarife müzakerelerinin verimli geçmesini ümit ettiğini iletti.
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G7 marjında buluşma
Görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan İşiba, Japonya'nın ABD ile işbirliği yaparak yatırım ve istihdam oluşturma yönündeki tutumunda değişiklik olmadığını belirterek, "Ekonomik güvenlik alanı dahil daha fazla ikili işbirliğine ihtiyaç duyulduğu konusunda anlaştık." dedi.
İşiba, haziranda Kanada'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi marjında Trump ile ikili düzeyde bir araya gelmeyi planladığını kaydetti.
G7 Liderler Zirvesi, Dönem Başkanı Kanada'nın ev sahipliğinde Alberta eyaletinin Kananaskis bölgesinde 15-17 Haziran'da yapılacak. Zirveye Güney Kore, Avustralya ve Hindistan liderlerinin de katılması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.