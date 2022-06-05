Dolar
16.42
Euro
17.60
Altın
1,850.90
ETH/USDT
1,797.50
BTC/USDT
29,750.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Japon firmaların toplam araç üretimi nisanda yüzde 20,1 düştü

Japon otomobil firmalarının nisan ayı toplam küresel araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 düştü.

Ahmet Furkan Mercan   | 05.06.2022
Japon firmaların toplam araç üretimi nisanda yüzde 20,1 düştü

Tokyo

Otomobil firmalarının, yarı iletken çip sıkıntısı ve Kovid-19 kaynaklı tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar üretimi olumsuz etkiliyor.

Japon otomobil üreticilerininz Nisan 2022 dünya geneli toplam araç üretimi, Nisan 2021'e kıyasla yüzde 20,1 düşerek 1,66 milyona geriledi.

Küresel araç üretimi Honda'da yüzde 54,2, Mazda'da yüzde 49,9, Nissan'da yüzde 26,5, Toyota'da ise yüzde 9,1 düştü.

Buna karşın aynı dönem küresel araç üretimi, Subaru'da yüzde 63,3 ve Daihatsu'da yüzde 4,1 arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda gürültü denetimi yapıldı
Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Rum kesimi ile İsrail'in ortak askeri tatbikatına ilişkin açıklama
Bakanlar ve AK Parti milletvekilleri, siyasete futbol arası verdi

Benzer haberler

Panasonic 2028 mali yılına kadar elektrikli araç bataryaları üretimini 4'e katlayacak

Panasonic 2028 mali yılına kadar elektrikli araç bataryaları üretimini 4'e katlayacak

Kuzey Kore kısa menzilli 8 balistik füze denemesi yaptı

Japonya, ABD ve Güney Kore, Pyongyang'ın füzelerine karşı 'güvenlik iş birliğini' artıracak

Japon firmaların toplam araç üretimi nisanda yüzde 20,1 düştü

Japon firmaların toplam araç üretimi nisanda yüzde 20,1 düştü
Japonya'da 2021'de yeni doğan sayısı, son 120 yılın en düşük seviyesinde

Japonya'da 2021'de yeni doğan sayısı, son 120 yılın en düşük seviyesinde
Küresel gıda krizinin çözümünde 'İstanbul planı' hazır

Küresel gıda krizinin çözümünde 'İstanbul planı' hazır