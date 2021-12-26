Dolar
10.90
Euro
12.05
Altın
1,808.48
ETH/USDT
4,087.70
BTC/USDT
50,872.00
BIST 100
1,891.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyor

Japonya'nın Kaga Electronics şirketi, stratejik konumuyla öne çıkan Türkiye'de yeni bir fabrika kurarak baskılı devre kartı üretiminin bir kısmını Çin ve Güneydoğu Asya'dan buraya taşıyacak.

Zeynep Çetinkaya   | 26.12.2021
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyor

Ankara

Nikkei Asia'da yer alan habere göre, halihazırda Türkiye'de klima parçaları üreten Kaga Electronics, kuracağı yeni fabrikada baskılı devre kartlarının üretimini gerçekleştirecek ve müşteri isteklerine göre bunların üzerine parça monte edecek.

Yeni tesisin 2022'de devreye girmesi ve mevcut tesisle birleştirilmesi bekleniyor.

Kaga, Türkiye'nin stratejik konumundan yararlanarak Orta Doğu ve Avrupa'dan gelen siparişleri artırmayı hedefliyor. Böylece, şirket, üretimini tedarik zinciri kesintilerinin bir risk haline geldiği Asya'dan uzaklaştırmayı amaçlıyor.

Şirket kaynaklarına göre, söz konusu yatırım milyonlarca doları bulacak ve üretim kapasitesi kademeli olarak artırılacak.

Kaga, daha önce devre kartlarını Asya'da üretiyor ve montajını müşterilere yakın yerlerde gerçekleştiriyordu. Asya'daki deniz taşımacılığı ile tedarik zincirinde yaşanan zorluklar nedeniyle müşteriler şirketten üretim ve montaj işlemlerini tek çatı altında birleştirmesini ve teslim süresinin öngörülebilirliğini artırmasını istemişti.

Hedef, satış rakamını 3 katına çıkarmak

Türkiye'nin Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına hitap eden birçok üreticiye ev sahipliği yapması dolayısıyla şirket, otomobil parçalarıyla ilgili siparişleri de kazanabilmek için yeni üretim üssünden yararlanmayı umuyor.

Kaga'nın Türkiye operasyonlarından elde ettiği satış rakamı yaklaşık 8,7 milyon dolar seviyesinde bulunurken, şirket bunu üç veya dört yıl içinde üç katına çıkarmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 280 milyonu geçti
Türkiye'de 20 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 bağlantılı can kaybı 816 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 250 milyonu geçti
İtalya'da 54 bin 762 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı

Benzer haberler

Japon elektronik parça üreticisi Kaga üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyor

Japon elektronik parça üreticisi Kaga üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyor

Türkiye'de 20 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi

LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav 5 Haziran 2022'de düzenlenecek

Japonya'nın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem
Mehmetçik'ten 'Yeşil Vatan'ın korunmasına büyük katkı

Mehmetçik'ten 'Yeşil Vatan'ın korunmasına büyük katkı
Jandarma yılbaşı öncesi kural ihlallerini 'şahin gözü' ile tespit ediyor

Jandarma yılbaşı öncesi kural ihlallerini 'şahin gözü' ile tespit ediyor