Ekonomi

İzmir'de mantar ve organik atıklardan çevreci yalıtım malzemesi geliştirildi

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı'nda (DEPARK) faaliyet gösteren araştırma ve geliştirme şirketi, doğada tamamen çözülebildiği belirtilen yapı malzemesi geliştirdi.

Tezcan Ekizler  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
İzmir'de mantar ve organik atıklardan çevreci yalıtım malzemesi geliştirildi Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Mimar Onur Kırdök, 8 yıl önce atık bina yalıtım malzemelerinin çevreye zararlarını engellemek için çalışmalar yapmaya başladı. Bu kapsamda DEPARK'ta 3 yıl önce araştırma ve geliştirme şirketi kuran Kırdök, oluşturduğu AR-GE laboratuvarında TÜBİTAK ve KOSGEB'den destek alarak çalışmalar yürüttü.

Bu kapsamda organik atıklara Reishi mantarından alınan hücreler aktarıldı, atıklarda mantar gelişimi sağlandı. Yapılan çeşitli işlemlerin ardından mantar ve atığın sertleşmesi sağlandı.

Sert malzemenin ısı ve ses yalıtım özelliği olduğu, binalarda yalıtım malzemesi olarak kullanılabileceği belirtildi.

"En büyük artısı hiçbir şekilde çevreye zarar vermeyecek olması"

Onur Kırdök, AA muhabirine, inşaat atıklarının doğaya zarar verdiğini, bu zararı azaltmak için yola çıktığını söyledi.

Çalışmada organik atıklarla mantarı bir araya getirdiklerini anlatan Kırdök, 5 gün süren işlemlerin ardından mantar ve atıkların istedikleri kalıpta yalıtım malzemesi haline geldiğini ifade etti.

Kırdök, malzemenin ayırıcı duvarlarda, tavan ve zemin kaplamalarında kullanılabileceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Farklı şekillerde üretebiliyoruz. Bu üretimleri de talebe göre yapabiliyoruz. Kullanım alanları olarak dekorasyondan başladık. Paketleme kısmında, ambalaj kısmında özellikle elektronik veya kozmetik sektörüne yönelik üretimler yapabiliyoruz. Aynı zamanda kişisel hediyeler de üretebiliyoruz. Bu malzemenin en büyük artısı hiçbir şekilde çevreye zarar vermeyecek olması. Toprağa attığınızda bir ay sonra geriye hiçbir şey kalmıyor, gübre oluyor. Binalarda deprem yükü bindirmeyecek kadar hafif bir malzeme. Birçok yapı malzemesi ağırdır, taşıması zordur. Malzememizi biyolojik üretim dediğimiz bir süreçte yapıyoruz."

Kırdök, Sıfır Atık Projesi'nin kendileri için referans noktası olduğuna işaret ederek, "Atıklardan üretiyoruz, atık üretmiyoruz. Atıklara değer katıyoruz. Karbon ayak izimiz düşük. Bu bir ileri dönüşüm projesi." diye konuştu.

