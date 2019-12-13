'İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz'
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz." dedi.
TBMM
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz." dedi.
Pekcan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulamasını 2020 yılı içinde kara sınır kapılarında hayata geçirmeye başlayacağız."
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