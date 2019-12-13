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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda konuşuyor
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Ekonomi

'İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz." dedi.

Sinan Uslu   | 13.12.2019
'İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz' Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

TBMM

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz." dedi.

Pekcan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulamasını 2020 yılı içinde kara sınır kapılarında hayata geçirmeye başlayacağız."

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