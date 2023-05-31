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Ekonomi

İtalya Merkez Bankası Başkanı Visco'dan asgari ücret uygulamasına geçilmesi çağrısı

İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, asgari ücret uygulamasına geçilmesinin ülkelerinde sosyal adaletin sağlanması konusundaki ihtiyaçlara yanıt verebileceğini söyledi.

Barış Seçkin  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
İtalya Merkez Bankası Başkanı Visco'dan asgari ücret uygulamasına geçilmesi çağrısı

Roma

İtalya Merkez Bankası Başkanlığı'nı 12 yıldır yürüten ve kasım ayında görevinden ayrılacak olan Visco, bugün Roma'da son kez ülkesinin yıllık ekonomik ve mali durumuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Visco, İtalya'nın gayrı safi yurt içi hasılasının (GSYİH) 2023 için tahminlerine ilişkin yüzde 1'lik bir artış beklediklerini ifade etti.

Başkan Visco, ülkede bir süredir tartışma konusu olan Kovid-19 salgını sonrası Avrupa Birliği'nden (AB) temin edilen toparlanma fonunun kullanımına ilişkin daha önceden yapılan plana dair gündeme getirilen değişiklik ve iyileştirmeler yapmanın mümkün olduğunu, ancak bu konuda zaman kaybedilmemesi gerektiğini kaydetti.

Visco, İtalya'da kademeli bir vergi reformuna da ihtiyaç olduğunu, üretim faktörleri üzerinde ağırlığı azaltılan bir vergilendirmenin istihdam ve yatırımları canlandırabileceğini dile getirdi.

Merkez Bankası Başkanı Visco, Avrupa'da asgari ücret uygulamasının olmadığı ülkesi İtalya için bu konuda bir çağrı yaparak, "Aynı diğer başlıca ülkelerde olduğu gibi, gerekli denge çerçevesinde tanımlanmış bir asgari ücretin getirilmesi, sosyal adaletin göz ardı edilemeyecek ihtiyaçlarına yanıt verebilir." dedi.

Diğer yandan, İtalya’da sağ koalisyon iktidarının başındaki isim Başbakan Giorgia Meloni ise asgari ücret uygulamasına karşı duruşuyla biliniyor.

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