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Ekonomi

İsveçli şirketler Türkiye'de yapacakları ticareti en üst seviyeye çıkaracak

İsveç Ticaret Ofisi Türkiye Ataşesi Edin Erkocevic, İsveçli şirketlerin Türkiye'de yapacakları ticaretleri en üst seviyeye çıkaracaklarını belirtti.

Atila Altuntaş  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
İsveçli şirketler Türkiye'de yapacakları ticareti en üst seviyeye çıkaracak

STOCKHOLM

Ülkesinin Svenska Dagbladet gazetesine açıklamalarda bulunan Erkocevic, "Türkiye ile İsveç arasında yapılan NATO mutabakatında ticari ilişkilerin geliştirilmesi yer alıyor. Bu, İsveçli şirketlerin Türkiye'de yapacakları ticaretleri en üst seviyeye çıkaracakları bir durum. Artık İsveç şirketleri, Türkiye pazarında genişleme fırsatları görüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Avrupa ve Asya için önemli bir merkez veya köprü haline geldiğini söyleyen Erkocevic, "Bugün Türkiye'de temsil edilen veya faaliyet gösteren yaklaşık 400 İsveç şirketi bulunmakta. Avrupalı ​​ve İsveçli şirketler üretim ve tedarik zincirlerini daha kolay sürdürebilmeleri için Asya'dan Avrupa'ya daha yakın bir yere taşınmak istiyor. Türkiye'de, Avrupa ve Asya arasında önemli bir merkez." diye konuştu.

Türkiye, İsveç ve NATO arasında 10 Haziran'da Letonya'nın başkenti Vilnius'taki üçlü görüşme sonrası mutabakata varılmıştı.

Mutabakat maddelerinden biri de ikili ticaret ve yatırımların artırılmasıydı.

Türkiye ve İsveç'in, Türkiye-İsveç Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) aracılığıyla ekonomik işbirliğini artırma konusunda da mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, Türkiye ve İsveç'in, ikili ticaret ve yatırımları artırmaya yönelik fırsatları maksimize etmenin yollarını arayacağı belirtilmişti.


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