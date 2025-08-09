Dolar
Ekonomi

İstanbul'un afetlere hazırlıklı olması için 650 milyon dolarlık dış finansman sağlandı

Dünya Bankasından İstanbul'un afet ve iklim dirençliliğinin artırılması, afet öncesi hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi ve acil müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 650 milyon dolarlık dış finansman temin edildi.

Deniz Çiçek Palabıyık, Mert Davut  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
İstanbul'un afetlere hazırlıklı olması için 650 milyon dolarlık dış finansman sağlandı

Ankara

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Türkiye'nin yurt dışından uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunca İstanbul Kentsel Dirençlilik Projesi onaylandı. Proje kapsamında İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından kullanılmak üzere 650 milyon dolar tutarında finansman sağlandı.

İPKB tarafından yürütülecek projeyle, İstanbul'un afet ve iklim dirençliliğinin artırılması, deprem sonrasında kendi kendine yetebilen ve iklim dostu binaların inşa edilmesi, afet öncesi hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi ve acil müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İstanbul'un dönüşümüne 5,4 milyar dolar destek

Projeyle, kritik kamu binaları ve acil durum müdahale tesislerinin deprem ve iklim risklerine dayanıklı, yüksek dirençli yapılar olarak yeniden tasarlanması ve inşa edilmesi hedefleniyor.

Yeşil altyapı ve iklim uyumlu kentsel alan düzenlemeleri ile aşırı sıcaklar ve sel risklerinin azaltılması, sürdürülebilir su ve enerji yönetimi çözümlerinin desteklenmesi ve İstanbul'un uzun vadeli iklim uyumunun güçlendirilmesi de projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Böylece, diğer kreditörlerden de sağlanan finansmanla birlikte İstanbul'un afetlere dirençliliğinin artırılması için sağlanan uygun koşullu dış kaynak tutarı yaklaşık 5,4 milyar dolara çıkacak.

"Dünya Bankası ile ortaklığımız sürecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Dünya Bankası ile uzun yıllara dayanan işbirliğinin olumlu sonuçlarının alındığını belirterek, "Bu başarılı ortaklık, önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımızla İstanbul'un depreme hazırlık süreci ile afet yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi ve kentsel dirençliliğin artırılmasına yönelik kamu yatırımlarına desteklerimiz güçlü şekilde devam edecek." dedi.

