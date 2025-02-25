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Ekonomi

İstanbul'da yerel marketlerden fiyat sabitleme ve indirim kampanyası

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Güzeldere, dernek üyesi marketlerde temel gıda ürünleri öncelikli olmak üzere ramazan ayı boyunca binlerce üründe fiyatları sabitleyeceklerini, bazı ürünlerde de yüzde 25'e varan indirim uygulanacağını bildirdi.

Uğur Aslanhan  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
İstanbul'da yerel marketlerden fiyat sabitleme ve indirim kampanyası

İstanbul

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, yaptığı yazılı açıklamada, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yaptıkları protokol çerçevesinde ocak ayından itibaren ramazan sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitlediklerini belirterek, tüm hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştırdıklarını kaydetti.

Hanelerin bereketini daha da artırmak için diğer ürünlerde de benzer uygulamaya gittiklerini anlatan Güzeldere, şu ifadeleri kullandı:

"Dernek üyesi marketlerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere binlerce üründe ramazan ayı boyunca fiyatları sabitleyeceğiz ve bazı ürünlerde de yüzde 25'e varan indirimler uygulayacağız. İstanbul'da 66 üye marketimiz, 2 bin 700'e yakın şubemiz ve yaklaşık 43 bin çalışanımızla yaptığımız indirim ve fiyat sabitlemeleriyle megakentte tüm hanelere temas edebiliyoruz. Kampanyamızı, İstanbul'un dört bir yanındaki zincir marketimizin şubelerinde görebileceksiniz. Yerel zincir marketlerin tam destek verdiği bu kampanyayla ramazan ayı boyunca birçok üründe özel kampanya yapacağız ve ramazanın bereketini sofralara taşıyacağız. Enflasyona karşı mücadelede tüm üyelerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz."

"Fırsatçılığa karşı tüketiciyi koruyacağız"

Faruk Güzeldere, ramazan ayı boyunca fırsatçılığa dayalı fahiş fiyat artışlarına karşı tüketiciyi koruyacaklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakliyattan makarnaya, çorba gruplarından una, sıvı yağlardan konservelere, salçalardan sos gruplarına, pasta malzemelerinden dayanıklı süt ürünlerine, şarküteriden hurmalara, gazlı içeceklerden atıştırmalık ürünlere, çaydan kahve çeşitlerine, temizlik ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine, çocuk bezlerinden deterjanlara ve züccaciye grubuna kadar yüzlerce kategoride, binlerce üründe ramazan ayı sonuna kadar fiyatları sabitledik. Tüketicilerimiz kampanyaları geçici görerek arz-talep dengesini bozacak şekilde bütçelerini zorlamasınlar. Zira indirim ve fiyat sabitlemesine gittiğimiz ürünlerde stok sorunumuz bulunmadığından gönül rahatlığıyla alışverişlerini günlere yayabilirler. Kampanyalarımız her gün devam edecek ve kampanyalı ürün fiyatlarını her gün raflarda görebilecekler."

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