Ekonomi

İstanbul'da kruvaziyer limanlarında 8 ayda 410 binden fazla yolcu ağırlandı

İstanbul Valiliği, bu yılın ocak-ağustos döneminde kentteki kruvaziyer limanlarında 410 bin 577 yolcunun ağırlandığını bildirdi.

Rüveyda Mina Meral  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
İstanbul'da kruvaziyer limanlarında 8 ayda 410 binden fazla yolcu ağırlandı

İstanbul

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kruvaziyer turizminde bölgesel bir merkez olma yolunda hızla ilerleyen "dünyanın göz bebeği" İstanbul'da yeni bir rekora imza atıldığı belirtildi.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde 168 kruvaziyer tipi yolcu gemisiyle 410 bin 577 yolcunun İstanbul'a geldiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"2024'ün aynı döneminde 123 kruvaziyer tipi yolcu gemisinde 31 bin 57 gelen kruvaziyer yolcu ve 205 bin 140 transit kruvaziyer yolcusu olmak üzere, toplam 268 bin 227 yolcu ilimize gelmişti. 2024'ün aynı dönemiyle kıyaslandığında 2025'te kruvaziyer tipi yolcu gemisi yüzde 36,6, gelen kruvaziyer yolcusu yüzde 111,8, transit kruvaziyer yolcusu yüzde 31,8 olmak üzere toplam kruvaziyer yolcusu yüzde 53,1 arttı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
