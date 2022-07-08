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Ekonomi

İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırılması bekleniyor

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan havalimanında bugün iç ve dış hatlarda icra edilecek 1422 uçuşla yaklaşık 230 bin yolcunun seyahat edeceği öngörülüyor.

Kenan Irtak   | 08.07.2022
İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırılması bekleniyor

İstanbul

İstanbul Havalimanı'nda bugün 1422 uçuşla yaklaşık 230 bin kişinin seyahat etmesi, böylece havalimanının açılışından bu yana günlük sefer ve yolcu sayısı bakımından yeni bir rekora imza atılması bekleniyor.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda yaz sezonu yoğunluğuna 9 günlük bayram tatilinin eklenmesiyle birlikte yolcu hareketliliği yaşanıyor.

Açılışı 29 Ekim 2018'de yapılan İstanbul Havalimanı'nda bugün düzenlenecek uçuş ve yolcu sayısı açısından yeni bir rekor gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Havalimanında bugün iç ve dış hatlarda icra edilecek 1422 uçuşla yaklaşık 230 bin yolcunun seyahat etmesi planlanıyor.

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