Dolar
41.05
Euro
47.93
Altın
3,394.30
ETH/USDT
4,571.30
BTC/USDT
113,062.00
BIST 100
11,429.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Yeni Hayvancılık Projesi”ne ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Cemil Murat Budak  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlattı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Temmuzda elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlattı
İstanbul'daki operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Arnavutköy'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlattı

Ankara'da trafikte bir aracın önünü kesip sürücüsünü darbeden 4 şüpheli tutuklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet