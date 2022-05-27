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Ekonomi

İstanbul Havalimanı, TIACA'nın vekil üyesi oldu

İstanbul Havalimanı'nın, dünyanın en büyük hava kargo ağı The International Air Cargo Association üyeliği, "Corporate/Kurumsal" üyelikten, "Trustee/Vekil Üyeliğe" yükseldi.

Gökhan Yılmaz   | 27.05.2022
İstanbul Havalimanı, TIACA'nın vekil üyesi oldu

İstanbul

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olma konumunu, altyapısı, teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle güçlendiren İstanbul Havalimanı, TIACA üyeliğini bir üst seviyeye taşıdı.

İstanbul Havalimanı, 3 saatlik uçuş mesafesi içinde Türk Hava Yolları ve Turkish Cargo'nun önemli payıyla 120 ülke, 60 başkent ve 130 destinasyona ulaşım imkanı sunuyor, hava kargo için firmalara doğal bir avantaj sağlıyor.

Coğrafi avantajının yanı sıra altyapı ve hizmet kalitesiyle de kargo taşımacılığı için yüksek operasyonel verimlilik sağlayan havalimanı, kargo uçaklarının kısa sürede park pozisyonuna gelebilmesi, apron üzerindeki 3 farklı tünelle terminal ve yolcu yürüyüş yollarının yakınına park edilen uçaklardan kolaylıkla taşıma yapılabilmesi, antrepo önlerindeki uçak park alanları, 29'dan fazla geniş gövdeli kargo uçağının aynı anda park pozisyonu alabilmesi gibi özelliklerle öne çıkıyor.

Tüm bu olanaklarla uluslararası alanda da takdir gören İstanbul Havalimanı'nın TIACA üyeliği, Corporate/Kurumsal üyelikten, Trustee/Vekil Üyeliğine yükseltildi.

Global çapta duyulan güveni simgeleyen bu değişiklikle İstanbul Havalimanı, TIACA iletişimlerinde daha fazla görünürlüğün yanı sıra TIACA'nın vizyon ve misyonunu yönlendirmede aktif rol oynama ve yönetim kurulu seçimlerinde oy hakkı kazanmış oluyor.

Uluslararası e-ticaret şirketleri için büyük depolama kapasitesi sağlayan İstanbul Havalimanı, dijitalleşmeye ve verimliliği artırmaya odaklanmasıyla da kargo dostu bir havalimanı olarak görülüyor.

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