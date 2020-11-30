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Ekonomi

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak

Bakan Selçuk, kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, ödemelerin 4 Aralık'ta yapılacağını söyledi.

Aylin Dal   | 30.11.2020
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri hakkında bilgi verdi.

Ödemelerin 4 Aralık'ta banka hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.

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