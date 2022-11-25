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Ekonomi

İspanyol tekstil şirketi İnditex'in Galisya'daki çalışanları maaş artışı talebiyle greve gitti

Bünyesinde Zara, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti ve Bershka markalarını bulunduran İnditex çalışanlarının yüzde 57'sinin kısa dönemli sözleşmelerle dondurulan maaşlarla çalıştırıldığı belirtildi.

Şenhan Bolelli   | 25.11.2022
İspanyol tekstil şirketi İnditex'in Galisya'daki çalışanları maaş artışı talebiyle greve gitti

Madrid

İspanyol tekstil şirketi İnditex'in merkezinin bulunduğu Galisya bölgesindeki çalışanları, maaş artışı talebiyle greve gitti.

Grev için "Black Friday" (Kara Cuma) olarak adlandırılan alışverişin en yoğun olduğu indirim günlerini seçen İnditex çalışanları, iş bırakma eylemleri nedeniyle Coruna kentinde gösteri düzenledi.

İnditex'e bağlı mağazaların kapalı olduğu Coruna'da çalışanlar, sokaklara inerek maaşlarının artırılmasını, çalışma sözleşmelerinin uzun dönemli olarak revize edilmesini istedi.

Sendikalardan verilen bilgilerde, İnditex çalışanlarının yüzde 57'sinin kısa dönemli sözleşmelerle dondurulan maaşlarla çalıştırıldığı belirtildi.

İnditex'in Madrid'deki mağazaları da kış dönemi indirimlerinin başlayacağı 7 Ocak'ta greve gitme kararı aldı.

Dünyanın en büyük tekstil grubundan biri olan ve bünyesinde Zara, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti, Bershka markalarını bulunduran İnditex, 2022 yılının şubat-temmuz döneminde 1 milyar 794 milyon avro net kar açıklamıştı.

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