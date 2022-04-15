İspanya'ya ihracat rekoru hazır giyim ve konfeksiyon sektörü öncülüğünde geldi
Türkiye, 2 milyar 352 milyon dolarla İspanya'ya tüm zamanların en yüksek 1. çeyrek ihracatını gerçekleştirirken, bu rekorda en fazla paya 632 milyon 683 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü sahip bulunuyor.
İstanbul
İspanya'ya geçen ay yoğun katılımla gerçekleştirilen ticaret heyetiyle birlikte ülkeye yapılan dış satım 2,3 milyar doların üzerine çıktı.
İspanyol firmaların Türk firmalara yoğun ilgisi görülürken, sadece 1-2 sektörde değil, tüm sektörlerde Türk ürünlerinde ciddi bir talep söz konusu.
Geçen ay Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Barselona'ya düzenlenen ticaret heyetinde 13 sektörden 50'ye yakın Türk firması, 100 civarındaki İspanyol firma ile 300'ü aşkın yuvarlak masa ve B2B iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
1,4 trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan İspanya, Türkiye'nin ihracat rekoru kırdığı ülkeler arasında yer aldı.
AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 2 milyar 352 milyon dolarla İspanya'ya tüm zamanların en yüksek 1. çeyrek ihracatını gerçekleştirdi. İspanya'ya yapılan dış satım ocak -mart döneminde yüzde 16,4 artış kaydetti.
İspanya, bu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 6. ülke olarak kayıtlara geçti.
Ülke, Türkiye'nin değer bazında ihracatını en fazla artırdığı 10. ülke oldu. Türkiye'nin İspanya'ya dış satımı bu dönemde 331 milyon 952 bin dolar arttı.
En fazla hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerine talep geldi
Yılın ilk çeyreğinde İspanyol şirketler en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerine talep gösterdi.
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu dönemde ülkeye 632 milyon 683 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Bu sektörü, 481 milyon 358 bin dolarla otomotiv , 298 milyon 88 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 186 milyon 929 bin dolarla çelik, 139 milyon 847 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörü izledi.
Ülkeye en az talep ise 30 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 260 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 312 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 431 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 859 bin dolarla tütün sektörlerinden geldi.
İhracat artışında zeytin ve zeytin yağı sektörü öne çıktı
İspanya'ya dış satımını en fazla artıran sektör yüzde 239,1 ile zeytin ve zeytin yağı sektörü oldu.
Bu sektörü, yüzde 189 ile gemi ve yat hizmetleri, yüzde 104,4 ile mücevher, yüzde 102 ile mobilya kağıt ve orman ürünleri, yüzde 99,9 ile demir ve demir dışı metaller takip etti.
Ülkeye, zeytin ve zeytin yağı sektörü 7 milyon 135 bin dolarlık, gemi ve yat hizmetleri 312 bin, mücevher sektörü 7 milyon 385 bin, mobilya kağıt ve orman ürünleri 25 milyon 503 bin, demir ve demir dışı metaller 138 milyon 264 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
İl bazında İspanya'ya en fazla dış satımı 982 milyon 658 bin dolarla İstanbullu şirketler yaptı.
Ülkeye, Bursa'dan 297 milyon 681 bin dolarlık, Kocaeli'den 273 milyon 179 bin , İzmir'den 175 milyon 331 bin , Sakarya'dan 133 milyon 721 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
TİM verilerine göre, İspanya'ya ocak - mart döneminde en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle:
|1 OCAK - 31 MART
|SEKTÖR
|ÜLKE
|2021
|2022
|DEĞİŞİM
|Hazır giyim ve Konfeksiyon
|İSPANYA
|568.858,08
|632.683,47
|%11,2
|Otomotiv Endüstrisi
|İSPANYA
|472.008,84
|481.358,78
|%2,0
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|İSPANYA
|182.327,73
|298.088,66
|%63,5
|Çelik
|İSPANYA
|254.209,81
|186.929,82
|-%26,5
|Elektrik ve Elektronik
|İSPANYA
|130.896,78
|139.847,61
|%6,8
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|İSPANYA
|69.181,57
|138.264,26
|%99,9
|Tekstil ve Hammaddeleri
|İSPANYA
|86.786,60
|131.923,45
|%52,0
|Madencilik Ürünleri
|İSPANYA
|62.288,81
|82.380,89
|%32,3
|İklimlendirme Sanayii
|İSPANYA
|51.619,71
|72.078,74
|%39,6
|Makine ve Aksamları
|İSPANYA
|35.751,06
|39.592,01
|%10,7
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