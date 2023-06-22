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Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.
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Ekonomi

İSO Başkanı Bahçıvan: Faiz kararını finansal istikrarın oluşmasına dönük atılmış bir adım olarak görüyoruz

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararına ilişkin, "Finansal istikrarın oluşmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine dönük atılmış bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uğur Aslanhan  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
İSO Başkanı Bahçıvan: Faiz kararını finansal istikrarın oluşmasına dönük atılmış bir adım olarak görüyoruz

İstanbul

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Belirsizliklerle dolu küresel dünyada finansal istikrarın daha dikkatle sürdürülmesi gereken bir dönemden geçerken, TCMB'nin bunu sağlamaya yönelik her çabasını İSO olarak desteklediklerini kaydeden Bahçıvan, şu açıklamalarda bulundu:

"O nedenle bugün alınan kararı, Türkiye ekonomisinin önündeki birçok fırsatları tamamlayıcı unsur olarak gördüğümüz finansal istikrarın oluşmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine dönük atılmış bir adım olarak görüyoruz. Kararı, ülkemizin en acil ekonomik sorunu haline gelen enflasyonla mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğine yönelik verilen bir mesaj olarak değerlendiriyor ve değerli buluyoruz. Söz konusu mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için, ekonominin sağlıklı işleyişi açısından hayati önem taşıyan kamu maliyesi ve bankacılık sistemi gibi alanlarda da akılcı ve tutarlı politikaların hayata geçirileceğine, böylece büyümenin yüksek olduğu kadar nitelikli ve sürdürülebilir bir zemine oturtulacağına da inanıyoruz."


Bahçıvan, alınan kararla birlikte orta vadede başta enflasyonla mücadele olmak üzere finans piyasalarının ve onun beraberinde reel sektörün arzuladığı kalıcı bir finansal istikrar döneminin başlamasını arzu ettiklerini, böylece finans kalitesinin ve finansa ulaşabilme imkanlarının artacağını bildirdi.

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