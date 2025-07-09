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Ekonomi

İşlenmiş kıymetli madenlerin ithalatında uygulanacak ödeme yöntemleri belirlendi

İşlenmiş kıymetli madenlerin ithalatının farklı ödeme şekillerine göre yapılmasına ilişkin esaslar tespit edildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
İşlenmiş kıymetli madenlerin ithalatında uygulanacak ödeme yöntemleri belirlendi

Ankara

"Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye yetkili kılındı.

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Mevcut uygulamada Bakanlık, sadece işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatına ilişkin esasları düzenliyordu.

Bakanlığın "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, işlenmiş kıymetli madenlerin "peşin", "mal mukabili", "vadeli akreditifli", "kabul kredili", "vesaik mukabili" ve "bedelsiz" ödeme şekilleriyle ithalatı yapılabilecek.

Ancak 31 Aralık 2026'ya kadar işlenmiş altının ithalatı yalnızca "mal mukabili", "vadeli akreditifli" ve "kabul kredili" ödeme şekilleriyle mümkün olacak.

Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dahilinde "bedelsiz" ödeme şekliyle işlenmiş altın ithalatı gerçekleştirilebilecek.

Düzenlemeden önce bedeli yurt dışına transfer edilmiş işlenmiş altının ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 60 gün içinde tescil edilmesi durumunda ithalat, belirlenen tüm ödeme şekilleriyle gerçekleştirilebilecek.

Tebliğ, yarın yürürlüğe girecek.


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