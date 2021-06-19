Euro
10.37
Dolar
8.74
BIST 100
1,391.06
Altın
1,764.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya Diplomasi Forumu Milli Savunma Bakanı Akar’dan "Mehmetçik görevinin başında" mesajı
logo
Ekonomi

Isı sayaçlarına yönelik servis hizmeti vermek isteyenlerde aranan şartlarda düzenlemeye gidildi

Isı sayaçlarının tamiri, bakımı, ayarlanması, muayenesi ve damgalanmasıyla ilgili servis hizmeti sunmak isteyenlerde aranan şartlarda düzenleme yapıldı.

Arife Yıldız Ünal   | 19.06.2021
Isı sayaçlarına yönelik servis hizmeti vermek isteyenlerde aranan şartlarda düzenlemeye gidildi

Ankara

​​​​​​​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl içerisinde, servis hizmeti verebilmek için müracaat edenlerden akreditasyon sertifikası şartı aranmayacak. Daha önce bu süre 3 yıl olarak belirlenmişti.

Ancak bu kişi ve kuruluşların müracaat esnasında aynı standardın ilgili maddelerine uygunluğuna dair Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenen raporu, Bakanlığa ibraz etmesi gerekecek.

Söz konusu rapora istinaden yetkilendirilen servislerin, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren akreditasyon sertifikasını alarak Bakanlığa ibraz etmesi zorunluluğu da 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un 'Delta' varyantına karşı en etkili tedbir 'tüm dünyada hızlı aşılama'
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı azalmaya devam ediyor
Sağlık Bakanı Koca, bir günde 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını duyurdu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 26 Haziran'dan itibaren kaldırılıyor

Benzer haberler

Isı sayaçlarına yönelik servis hizmeti vermek isteyenlerde aranan şartlarda düzenlemeye gidildi

Isı sayaçlarına yönelik servis hizmeti vermek isteyenlerde aranan şartlarda düzenlemeye gidildi

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de

Kurban satış ve kesimine ilişkin kurallar belirlendi

Birinci dereceye yükselme incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcılar belirlendi

Birinci dereceye yükselme incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcılar belirlendi
YÖK'ten yükseköğretimde uygulamalı eğitimlerin çerçevesini çizen düzenleme

YÖK'ten yükseköğretimde uygulamalı eğitimlerin çerçevesini çizen düzenleme
Anayasa Mahkemesi, Resmi Gazete'nin içeriği ve yayımlanmasına ilişkin kararnamenin iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi, Resmi Gazete'nin içeriği ve yayımlanmasına ilişkin kararnamenin iptal istemini reddetti