Yılın ikinci yarısı için öngörülen YEKDEM maliyeti revize edildi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), temmuz-aralık dönemi için öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetini revize etti.
Ankara
EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Buna göre, bu yıl için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyeti, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik'in ilgili maddesi kapsamında revize edildi.
Megavatsaat başına YEKDEM maliyeti temmuz için 271,36, ağustos için 258,58, eylül için 301,39, ekim için 414,90, kasım için 311,91 ve aralık için 284,87 lira olarak hesaplandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.