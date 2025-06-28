Dolar
39.91
Euro
46.74
Altın
3,274.27
ETH/USDT
2,426.00
BTC/USDT
107,499.00
BIST 100
9,404.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden aralarında nükleer bilim insanları ve komutanların da bulunduğu kişiler için Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Ekonomi

Yılın ikinci yarısı için öngörülen YEKDEM maliyeti revize edildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), temmuz-aralık dönemi için öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetini revize etti.

Gülşen Çağatay  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
Yılın ikinci yarısı için öngörülen YEKDEM maliyeti revize edildi

Ankara

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, bu yıl için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyeti, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik'in ilgili maddesi kapsamında revize edildi.

Megavatsaat başına YEKDEM maliyeti temmuz için 271,36, ağustos için 258,58, eylül için 301,39, ekim için 414,90, kasım için 311,91 ve aralık için 284,87 lira olarak hesaplandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Bornova'daki orman yangını kontrol altında
"Siber suçlarla mücadele" kapsamında son 1 haftada 284 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Ataşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangında park halindeki otomobiller yandı
HSK'nin 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişikliği kararnamesi Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Yılın ikinci yarısı için öngörülen YEKDEM maliyeti revize edildi

Yılın ikinci yarısı için öngörülen YEKDEM maliyeti revize edildi

HSK'nin 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişikliği kararnamesi Resmi Gazete'de

Doğal gaz ithalatı nisanda yüzde 69,5 arttı

Elektrik üretimi nisanda yüzde 11 arttı

Elektrik üretimi nisanda yüzde 11 arttı
Yargıtay'da 2025'te 165 binden fazla dosyada karar verildi

Yargıtay'da 2025'te 165 binden fazla dosyada karar verildi
TÜBA Genç Akademi Topluluğu bilim diplomasisiyle Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek

TÜBA Genç Akademi Topluluğu bilim diplomasisiyle Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet