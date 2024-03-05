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Ekonomi

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği güncellendi

Simit imalatı, akıllı telefon tamiri ve telefon özelliği olmayan akıllı saatlerin onarımı iş sağlığı ve güvenliği bakımından "az tehlikeli" işler sınıfına eklendi.

Orhan Onur Gemici  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği güncellendi

Ankara

"İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, simit imalatı, sanal ofis, hazır ofis ve paylaşımlı ofis hizmeti, bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin yenilenmesi hizmeti (dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, modemler, oyun konsolları), iletişim araç ve gereçlerinin yenilenmesi hizmeti (cep telefonları, akıllı telefonlar) ile saatlerin yenilenmesi hizmeti faaliyetleri (telefon özelliği olmayan akıllı saatler) "az tehlikeli" sınıfa dahil edildi.

Kumaş ve tekstil ürünlerine transfer baskı yapılması hizmetleri, yüklü elektronik devrelerin/kartların bakımı ve onarımı ile diğer profesyonel elektronik ekipmanların bakım ve onarımı işleri ise "tehlikeli" sınıfa eklendi.

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