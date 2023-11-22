Dolar
28.84
Euro
31.37
Altın
1,990.89
ETH/USDT
2,033.00
BTC/USDT
36,555.00
BIST 100
7,987.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya İş Dünyası Buluşması programında konuşuyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. İsrailin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin’e yönelik saldırılar protesto ediliyor.
logo
Ekonomi

Irak: Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlatılması için çözüm bulmaya hazırız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Haydar Karaalp  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Irak: Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlatılması için çözüm bulmaya hazırız

Bağdat

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı kabulünde, Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlatılması için çözüm bulmaya hazır olduklarını söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani ve Bayraktar'ın Bağdat'taki görüşmesinde iki ülke arasında enerji alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.

Sudani, görüşmede Irak’tan Türkiye’ye petrol ihracatının yeniden başlatılması için çözüm bulmaya hazır olduklarını belirtti.

Irak ile Türkiye arasındaki su paylaşımı konusuna da değinen Sudani, iki ülkenin bu konuda daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Sudani, "stratejik proje" olarak adlandırdığı Kalkınma Yolu Projesi’ne de işaret ederek, söz konusu projenin her iki ülkenin ekonomilerinin kalkınmasında büyük payı olacağını ifade etti.

Ankara ve Bağdat'ın Gazze konusunda görüş birliğine sahip olduğunu belirten Sudani, Türkiye’nin Gazze’deki İsrail saldırılarına karşı açık ve şeffaf tutumunu takdir ettiklerini dile getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, Irak ile çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmekten yana olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kalkınma Yolu Projesi’ne özel önem verdiğini aktaran Bayraktar, Irak’ın sadece Türkiye değil özellikle enerji alanında tüm Avrupa için önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Bakan Bayraktar, Bağdat ziyareti kapsamında Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile heyetler arası görüşme gerçekleştirmişti.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart'ta Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışının durdurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilal Erdoğan: Kudüs'ün özgürlüğü için olmazsa olmazımız çok çalışmak
İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
Trakya'da etkili olan yağışlar buğday tohumlarının filizlenmesine yetti
28. Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı, Ankara'da yapıldı
EYAF EXPO kapsamında forum düzenlendi

Benzer haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Bağdat'ta Irak-Türkiye KEK Toplantısı'na katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Bağdat'ta Irak-Türkiye KEK Toplantısı'na katıldı

Irak: Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlatılması için çözüm bulmaya hazırız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı ile görüştü

Iraklı doktor Gazze'de hayatını kaybedenlerin hayrına hastalardan muayene ücreti almıyor

Iraklı doktor Gazze'de hayatını kaybedenlerin hayrına hastalardan muayene ücreti almıyor
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara ele geçirildi

"Savaş yorgunu" Bağdat, yıllar sonra Türk şirketlerin de katkısıyla imar ediliyor

"Savaş yorgunu" Bağdat, yıllar sonra Türk şirketlerin de katkısıyla imar ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet