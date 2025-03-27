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Ekonomi

Irak hükümeti, Kalkınma Yolu Projesi için özel şirket kurulması kararı aldı

Irak hükümeti, Kalkınma Yolu Projesi’ni yönetmek üzere özel bir şirketin kurulmasını onaylandı.

Haydar Karaalp  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Irak hükümeti, Kalkınma Yolu Projesi için özel şirket kurulması kararı aldı

Bağdat

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Kalkınma Yolu Projesi’nin uygulanmasını takip eden üst komitenin periyodik toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda, projenin ilerleyişi ve bir önceki toplantıda alınan kararlar değerlendirildi.

Irak Kalkınma Fonu’nun Kalkınma Yolu Projesi’ni yönetmek üzere özel bir şirket kurması onaylandı. Ayrıca, proje için özel bir idari otoritenin oluşturulması yönünde de çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, Irak ve Türkiye arasındaki proje yönetimini düzenleyen geçici yönetişim talimatları da onaylandı.

Başbakan Sudani, Oliver Wyman şirketine, Irak ve Türkiye taraflarıyla ortak bir toplantı düzenleyerek bu talimatların nihai hale getirilmesi için gerekli adımları atma talimatı verdi.

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