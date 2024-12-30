IPARD III Programı kapsamında 105 projeye 527,1 milyon lira hibe ödemesi bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon lira hibenin bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Ankara
Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
🇹🇷🇪🇺IPARD III Programı'nın ilk hibe ödemesini bugün itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) December 30, 2024
Gıda işleme ve pazarlama sektörüne yönelik onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon TL hibe desteği girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun.
Ülkemize yeni tesisler… pic.twitter.com/y9oDbVSMNo
Söz konusu program kapsamında ilk hibe ödemesini bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"Gıda işleme ve pazarlama sektörüne yönelik onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon lira hibe desteği girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Ülkemize yeni tesisler kazandırmaya, istihdama katkı sunmaya ve kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.