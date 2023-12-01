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Ekonomi

İnşaat yılın üçüncü çeyreğinde en fazla büyüyen sektör oldu

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, inşaat sektörünün bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8,1 ile yüzde 5,9'luk büyüme sağlayan ülke ekonomisinin üstünde bir oranda büyüdüğünü ifade etti.

Seda Tolmaç  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
İnşaat yılın üçüncü çeyreğinde en fazla büyüyen sektör oldu

Ankara

Eren, yazılı açıklamasında, küresel ekonomik sorunlar ile jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdüğünü anımsattı.

Özellikle deprem bölgesindeki yeniden inşa sürecinin, yılın üçüncü çeyreğinde inşaatın en çok büyüyen sektör olmasını sağladığını bildiren Eren, "Türkiye'de istihdama en büyük katkıyı veren ve 200'ün üzerinde alt sektöre talep yaratarak ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektörü, yüzde 8,1 ile Türkiye ekonomisinin üstünde bir oranda büyümüştür. Her ne kadar sektörümüzle ilgili rakamlar sevindirici olsa da Türkiye'nin her köşesinde kamuya iş yapan müteahhitlerin çözüm bekleyen, bizim de her fırsatta dile getirdiğimiz fiyat farkı, süre uzatımı ve tasfiye talepleri devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, TBMM'de görüşülen fiyat farkı düzenlemesinin kapsamının, özellikle deprem bölgesinde yapımı devam eden işleri de dahil edecek şekilde genişletilmesini ve yüksek maliyet artışları nedeniyle bu yıl yapılan imalatlara da fiyat farkı ödenmesini talep ettiklerini aktardı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna bu kapsamda bir sunum yaptığını ve sektör adına sunduğu önerilere yapıcı bir yaklaşımla çözüm üretileceğine inandığını belirten Eren, "Süreç tamamlanana kadar konu ile ilgili gelişmelerin takipçisi olmaya, sektörümüzün sesini duyurmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

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