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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda yükseldi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, nisan ayında önceki aya göre yüzde 1,7 arttı.

Ata Ufuk Şeker  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda yükseldi

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 3 yükseldi.

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AB'de de inşaat üretimi nisanda önceki aya kıyasla yüzde 1,4, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında nisanda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 5,3 ile Macaristan'da, yüzde 4,3 ile İspanya'da ve yüzde 4 ile Slovenya'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 5 ile Çekya'da, yüzde 0,9 ile Danimarka'da ve yüzde 0,8 ile Polonya'da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda ise yüzde 14,7 ile İspanya'da, yüzde 7 ile Bulgaristan'da ve yüzde 6,6 ile Belçika'da artarken Slovenya'da yüzde 5,9, Polonya'da yüzde 4,3 ve Slovakya'da yüzde 2,1 geriledi.

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