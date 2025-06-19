Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda yükseldi
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, nisan ayında önceki aya göre yüzde 1,7 arttı.
Brüksel
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.
Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 3 yükseldi.
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AB'de de inşaat üretimi nisanda önceki aya kıyasla yüzde 1,4, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artış gösterdi.
AB ülkeleri arasında nisanda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 5,3 ile Macaristan'da, yüzde 4,3 ile İspanya'da ve yüzde 4 ile Slovenya'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 5 ile Çekya'da, yüzde 0,9 ile Danimarka'da ve yüzde 0,8 ile Polonya'da ölçüldü.
İnşaat üretimi yıllık bazda ise yüzde 14,7 ile İspanya'da, yüzde 7 ile Bulgaristan'da ve yüzde 6,6 ile Belçika'da artarken Slovenya'da yüzde 5,9, Polonya'da yüzde 4,3 ve Slovakya'da yüzde 2,1 geriledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.